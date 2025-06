Crna Gora ima kontinuirani rast u dolascima gostiju od početka godine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima kontinuirani rast od četiri odsto u dolascima gostiju od početka ove godine, što je naročito vidljivo u povećanju prelaska drumskih i pomorskih graničnih prelaza, kao i rastu prometa vazdušnog saobraćaja, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu turizma Vuk Žižić.

“Više je prelazaka granica sedam odsto u odnosu na prošlu godinu, a skoro 30 odsto više u odnosu na rekordnu 2019. Na pomorskim granicama je registrovano skoro 140 odsto više putnika nego prošle godine, dok je broj putnika na aerodromima veći oko tri odsto u odnosu na prošlu godinu, a čak 32 odsto u odnosu na 2019”, naveo je Žižić.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Žižić reagovao na konstatacije predsjednika države Jakova Milatovića, o navodno lošem stanju u turizmu i “nepripremljenoj sezoni”.

“Iznenađen sam izjavama Milatovića o navodno lošem stanju turizma i iznošenjem proizvoljnih podataka. Najmanje sam očekivao da Milatović prati tok nedobronamjernih krugova bivše vlasti koji vode kampanju protiv turističke privrede u svojoj zemlji i suprotno opštem interesu”, rekao je Žižić.

On je kazao da se sa impresivnim brojkama ističe i Air Montenegro, koji je prevezao 40 odsto putnika više ove godine u odnosu na prethodnu, a popunjenost linija ide i preko 90 odsto.

“Nacionalni parkovi su u prvom kvartalu ove godine imali 45 odsto više posjetilaca nego lani, a 244 odsto više u odnosu na isti period 2019. Prihodi od boravišne takse, turističke takse i članskog doprinosa, naplaćeni od početka ove godine, veći su 8,64 odsto u poređenju sa prihodom iz istog perioda prošle godine”, precizirao je Žižić.

On je napomenuo da je turistički promet za prvi kvartal ove godine veći nevjerovatnih 86 odsto u odnosu na 2019.

“Svakako, statistika u Crnoj Gori zahtjeva reforme i ima nedostatke koje je potrebno unaprijediti. To se naročito ogleda u ubrajanju ratnih izbjeglica u turiste za vrijeme velikih migracija stanovništva sa prostora Ukrajine i Rusije koji su stvorili ozbiljne zabune u turističkim parametrima prethodnih par godina. Zato je Ministarstvo ušlo u proces digitalizacije turističkog sektora i dobijanja pravovremenih i pouzdanih podataka”, objasnio je Žižić.

On je istakao da Crna Gora nikada nije bila više prepoznata na međunarodnom tržištu nego danas i da se to vidi i preko rasta broja gostiju sa tržišta SAD, Velike Britanije, Izraela, Azerbejdžana, Kine i mnogih drugih zemalja.

“Sve ovo nije došlo tek tako, već je rezultat predanog rada i truda. U prilog tome ide i imenovanje ministra turizma Simonide Kordić za predsjednika Komisije za Evropu Svjetske turističke organizacije UN-a, najvažnijeg internacionalnog tijela u ovoj oblasti”, rekao je Žižić.

On je kzao da ga čudi da Milatović nije upoznat sa ovim činjenicama, a nosi posebnu odgovornost u odmjeravanju poruka koje šalje.

“Ukoliko je potrebno, Ministarstvo turizma stoji na raspolaganju Milatoviću za sve informacije od važnosti za donošenje bilo kojeg suda. Kritika radi kritike po svaku cijenu ne znači ništa, ako nije utemeljena”, zaključio je Žižić.

