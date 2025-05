Crna Gora ima izuzetan razvojni potencijal

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora posjeduje izuzetan razvojni potencijal, naročito u kontekstu regionalne integracije i povezivanja, ocijenila je američka ambasadorka u Podgorici, Judy Rising Reinke i dodala da je važno da država bude prepoznata i integrisana u evropske saobraćajne i infrastrukturne tokove.

Ona je na sastanku sa ministarkom javnih radova, Majdom Adžović, kazala da bi to dodatno ubrzalo njen put ka članstvu u Evropskoj uniji.

Tokom sastanka, Adžović je upoznala Rising Reinke sa zadacima Ministarstva javnih radova, a koji imaju za cilj unapređenje oblasti od strateškog značaja za Crnu Goru.

Adžović je istakla da je misija Ministarstva javnih radova usmjerena na sveobuhvatnu podršku i unapređenje strateških investicija, uz aktivno uključivanje privatnog, stranog i domaćeg sektora.

Ona je navela da je Ministarstvo usmjereno na proaktivnu saradnju sa svim relevantnim akterima iz privatnog i javnog sektora, s ciljem kreiranja politika i mjera koje doprinose privlačenju i realizaciji investicija od javnog interesa.

„Poseban fokus Ministarstva stavljen je na razvoj i unapređenje putne infrastrukture, kao i na realizaciju strateških investicija u skladu sa međunarodnim bilateralnim sporazumima i međudržavnom saradnjom“, navodi se u saopštenju.

Adžović je rekla da je Crna Gora u prethodnom periodu napravila značajan korak naprijed ka punopravnom članstvu u EU. Ona je dodala da je sada ključno da se ubrzaju strateški projekti, posebno oni koji doprinose ravnomjernom regionalnom razvoju i unapređenju kvaliteta života građana.

Rising Reinke je kazala da su SAD čvrsto posvećene podršci Crnoj Gori na njenom evropskom putu i da će nastaviti da budu snažan partner u reformama i projektima koji doprinose stabilnosti, razvoju i integraciji Crne Gore u evropsku zajednicu naroda.

Sagovornice su se usaglasile o važnosti nastavka intenzivne saradnje u oblastima infrastrukturnog razvoja i evropskih integracija, kao i u pogledu stvaranja podsticajnog okruženja za strane investitore.

