Crna Gora ima dovoljno profesionalaca koji mogu upravljati korporacijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima dovoljno znanja i profesionanih menadžera koji mogu upravljati različitim korporacijama, poručeno je na okruglom stolu „Korporativno upravljanje u preduzećima u državnom vlasništvu – stanje i perspektive“.

Kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, okrugli sto je održan na Ekonomskom fakultetu, kao rezultat jednomjesečne obuke “Korporativno upravljanje u funkciji unapređenja poslovanja privrednih društava u državnom vlasništvu u Crnoj Gori”.

Obuku je, uz podršku Ministarstva, organizovao Ekonomski fakultet za članove uprave i nadzornih tijela u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu.

Dekan Ekonomskog fakulteta Mijat Jocović rekao je da se okruženje u kojem se razvija sistem korporativnog upravljanja u Crnoj Gori i u ostalim tranzicionim zemljama ne može ocijeniti povoljnim za njegov razvoj i konkurentnost.

“Nekonzistentan pravni sistem, nedovoljno razvijena praksa zaštite manjinskih akcionara, nedovoljno razvijen sudski sistem i nerazvijena sudska praksa, nedovoljno profesionalan menadžment, finansijsko poslovanje kompanija nije često u skladu sa njihovim potencijalom, nerazumijevanje kompanijskog zakonodavstva”, kazao je Jocović.

On je rekao da je, imajući u vidu sve navedeno, Ekonomski fakultet pokrenuo projekat četvronedjeljne obuke koji je imao za cilj da se unaprijede stručna znanja članova upravljačkih tijela u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu, ali i da skrene pažnju stručne javnosti na značaj te problematike.

Ministar ekonomskog razvoja i turizma Goran Đurović ocijenio je da Ekonomski fakultet mora biti stožer ekonomije, kao i da saradnja njegovog resora sa tim fakultetom već donosi konkretne rezultate.

On je dodao da je znanje iz korporativnog upravljanja veoma značajno “ukoliko želimo da imamo ozbiljna i dobra preduzeća”.

„Strateški je važno da imamo što više obučenih ljudi koji će se uhvatiti u koštac s takvim izazovima poslovanja. U posljednje vrijeme sve više kompanija stoji bolje nego što je to bio slučaj, ali ipak nije sve idealno i sigurno može bolje”, rekao je Đurović.

On je ocijenio da je ključ upravo u korporativnom upravljanju, dodajući da takav način razmišljanja i rada upravo čini razliku između razvijenih i nerazvijnih zemalja.

Potpredsjednik Privredne komore Crne Gore Dragan Kujović je kazao da bi znanje, iskustvo i profesinalizam trebalo da budu ključni kada se biraju ljudi za tako odgovorna mjesta kao što su upravljački odbori.

On je rekao su članovi odbora često pod različitim pritiscima institucija i ministarstava na koji način treba da riješe određeni problem, dodajući da ljudi koji vode kompanije moraju samostalno i bez pritisaka da donose odluke.

Izvršna direktorica Montenegroberze i alumnistkinja Ekonomskog fakulteta Milena Vučinić smatra da znanje doprinosi dobrim rezultatima preduzeća, a da će obuka koja se završava doprinijeti razvoju koroprativnog upravljanja u Crnoj Gori.

Redovni profesor Ekonomskog fakulteta Milan Lakićević rekao je da korporativno upravljanje nije samo sebi cilj, već treba da dovede do mnogo značajnijih rezultata poput razvoja cijele crnogorske ekonomije, zaštite investitora i razvoja tržišta kapitala.

Kako je pojasnio, korporativno upravljanje je posebno bitno tamo gdje se moraju razdvojiti funkcije vlasništva od upravljanja.

Lakićević je naveo da je u Crnoj Gori 94,8 korporacija mikro, a pet odsto mala preduzeća, dok srednja čine jedan odsto a velika tek 0,2 odsto ukupnog broja.

Rješenje za crnogorske firme vidi u njihovom širenju van granica Crne Gore jer sistem, da bi opstao, mora da raste i da se razvija.

Lakićević je rekao da je jedno od ograničenja i to što država želi administrativno da utiče na upravljanje korporacijama, ali da je dobro što je ta administracija uglavnom u skladu sa EU.

“Opasnost predstavlja i menadžerska pohlepa. Naknada za ugovorene poslove upravljanja korporacijom je takva da morate štititi interese korporacije u kojoj radite, a ne onih koga u bordu predstavljate“, istakao je Lakićević i dodao da Crna Gora ima dovoljno znanja i profesionanih menadžera koji mogu upravljati različitim korporacijama.

Navodi se da je okrugli sto bio završni dio jednomjesečnog programa obuke Korporativno upravljanje u funkciji unapređenja poslovanja privrednih društava u državnom vlasništvu u Crnoj Gori, koju je organizovao Ekonomski fakultet uz podršku Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma.

“Tridesetak polaznika, koji su danas dobili sertifikat o uspješnom završetku obuke, bili su članovi uprave i nadzornih tijela u privrednim društvima u većinskom državnom vlasništvu”, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da su polaznici tokom četiri sedmice predavanja na Ekonomskom fakultetu sticali nova znanja i vještine iz korporativnog upravljanja, računovodstva, revizije i finansija na predavanjima profesora sa Ekonomskog i Pravnog fakulteta iz Podgorice i Beograda, ljudi iz partnerskih institucija, sudija i advokata.

