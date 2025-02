Crna Gora idealna za investiranje

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je idealna za investiranje, bezbjedna zemlja, sa velikim mogućnostima za dalji napredak, ocijenila je ministar turizma, Simonida Kordić.

Ona se, prilikom posjete Sajmu turizma u Beogradu, sastala sa ambasadorom Kube Lejdeom Rodrigesom Ernandesom.

Kordić je, kako je saopšteno iz Ministarstva turizma, njihovu delagaciju pozvala da posjete Crnu Goru u narednom periodu, ističući da postoji potencijal za saradnju koji se može i mora iskoristiti.

Kao oblasti u kojima se mogu razmijeniti iskustva i znanja posebno je istakla velnes i zdravstveni turizam. Drugi aspekt su potencijalne investicije u te grane turizma.

“Crna Gora je idealna za investiranje – bezbjedna smo zemlja, takođe uskoro i članica EU i zemlja koja već ima reputaciju u svijetu turizma, ali i velike mogućnosti za dalji napredak”, poručila je Kordić.

Iz kubanske delegacije su naglasili da su veoma zainteresovani da povećaju turističku razmjenu sa Crnom Gorom, te dodali da imaju brojne hotelske brendove koji bi mogli biti zainteresovani za našu zemlju.

“Dogovoreno je da obje strane naprave analize mogućih oblasti za saradnju, dok su iz Kube iskazali i zainteresovanost za potpisivanje memoranduma”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS