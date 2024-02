Crna Gora i Ukrajina posvećene jačanju turističkih veza

Podgorica, (MINA – BUSINESS) – Crna Gora i Ukrajina posvećene su jačanju turističkih veza i inicijativa koje će doprinijeti ekonomskom razvoju dvije države, a posebno u periodu kada se završe ratna dešavanja u Ukrajini i otvore direktne avio linije.

To je ocijenjeno na sastanku ministra turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Vladimira Martinovića i ukrajinskog ambasadora u Crnoj Gori Oleha Herasjmenka.

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera (MERT) Martinović i Herasjmenko su razgovarali o trenutnoj situaciji u Ukrajini i razmotrili saradnju između dvije države u turističkom sektoru.

Na sastanku je, kako se navodi, potvrđena atraktivnost prirodne i turističke ponude Crne Gore i njena prepoznatljivost među ukrajinskim turistima.

„Susret Martinovića i Herasjmenka potvrđuje posvećenost obje strane daljem jačanju turističkih veza, otvara prostor za nove inicijative i projekte koji će doprinijeti ekonomskom razvoju obje zemlje, posebno poslije završetka ratnih dešavanja u Ukrajini i ponovnog otvaranja direktnih avio linija“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da su Martinović i Herasjmenko razgovarali i o zaštiti prirodne sredine, a Herasjmenko je govorio o razmjeri ekološke štete koja je do sada pričinjena Ukrajini zbog ruske agresije.

Iz MERT su saopštili da je, tokom sastanka, bilo riječi i o evropskim integracijima, a sagovornici su, kako se navodi, kazali da su zadovoljni zbog bliske saradnje i podrške u procesu pristupanja Crne Gore i Ukrajine Evropskoj uniji (EU).

Martinović je kazao da podržava pristupanje Ukrajine i uspješan početak pregovora, ističići da je to strateški cilj koji će donijeti brojne koristi za obje države.

On je kazao da je zadovoljan dosadašnjom saradnjom Crne Gore i Ukrajine i istakao potrebu daljeg razvoja turističkog proizvoda, a posebno razvoj turizma na sjeveru države, kao jedan od ključnih prioriteta MERT.

Herasjmenko je, kako se navodi, zahvalio Vladi Crne Gore na kontinuiranoj podršci koju pruža Ukrajini, naglašavajući da Crna Gora ima velike šanse da što prije postane članica EU.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS