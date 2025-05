Crna Gora i Turska mogu ojačati privrednu saradnju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Potpredsjednik Skupštine, Mirsad Nurković, predstavio je u Turskoj aktuelnu investicionu klimu u Crnoj Gori, naglašavajući stabilne političke odnose između dvije zemlje kao temelj za intenzivniju privrednu saradnju.

Nurković boravi u službenoj posjeti Turskoj, gdje će učestvovati na Evroazijskom ekonomskom foruma koji okuplja političke i privredne lidere Evrope i Azije.

Nurković je prvo posjetio udruženje Turska Bosna Sandžak, koje okuplja najveći broj iseljenika porijeklom iz Crne Gore, ali i zemalja okruženja.

“Istaknuto je obostrano zadovoljstvo ovim susretom, koji je još jednom potvrdio čvrstu povezanost iseljenicima sa domovinom”, navodi se u saopštenju iz Kabineta potpredsjednika Skupštine.

Udruženje, kao nezaobilazna stanica svih državnih delegacija iz Crne Gore, potvrđuje posvećenost domovini i spremnost da se pomogne kada je najpotrebnije.

Posebno je naglašena uloga iseljenika u očuvanju identiteta i spremnosti da se uvijek stane uz svoj narod, bez obzira na udaljenost.

Značajan segment posjete odnosio se na susret sa predsjednikom Privredne komore Istanbula, Šekibom Avdagićem.

Privredna komora Istanbula, druga po veličini u svijetu, predstavlja snažnu poslovnu mrežu sa preko 820 hiljada članova, 40 hiljada stranih firmi, kao i 300 hiljada privatnih preduzetnika.

Avdagić je izrazio spremnost da organizuje privredni forum u Turskoj, bude domaćin delegaciji iz Crne Gore i uspostavi saradnju sa crnogorskom Privrednom komorom i Unijom poslodavaca.

Dogovoreno je da timovi sa obje strane odmah počnu pripreme za konkretne aktivnosti koje uključuju organizaciju foruma, radne posjete i sektorsku saradnju u oblastima energetike, poljoprivrede, građevine, turizma i obrazovanja.

“Ovi razgovori potvrđuju da prijateljski odnosi dvije države stvaraju konkretne koristi za građane Crne Gore”, navodi se u saopštenju.

U nastavku posjete, Nurković se sastao sa predsjednikom Opštine Umranije, Ismetom Jildrimom, a dogovoreno je bratimljenje sa jednom crnogorskom opštinom, koja bude pokazala interesovanje.

Razgovarano je i o saradnji u sportu, obrazovanju, razmjeni kadra i zajedničkoj realizaciji infrastrukturnih i kulturnih projekata.

“Ova posjeta potvrđuje posvećenost državnih institucija Crne Gore unapređenju bilateralne saradnje, otvaranju vrata za investicije i razvoju veza sa iseljenicima”, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS