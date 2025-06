Crna Gora i Turska jačaju saradnju u oblasti saobraćaja i pomorstva

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska potpisale su danas u Istanbulu memorandum o razumijevanju koji predstavlja osnov za unapređenje saradnje između dvije države u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja, saopšteno je iz Ministarstva saobraćaja.

Memorandum su potpisali ministarka saobraćaja Maja Vukićević, ministar pomorstva Filip Radulović i ministar saobraćaja i infrastrukture Turske Abdulkadir Uraloğlu, na marginama Globalnog transportnog foruma koji se održava u Istanbulu.

Iz Ministarstva saobraćaja su rekli da memorandum o razumijevanju otvara novo poglavlje saradnje između dvije države.

“Memorandum predstavlja osnov za unapređenje međusobne saradnje u oblasti drumskog, željezničkog, vazdušnog i pomorskog saobraćaja, ali i za razmjenu iskustava i dobrih praksi u domenu infrastrukturnih projekata, digitalizacije transporta, održive mobilnosti i razvoja logističkih kapaciteta”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da su potpisivanjem tog dokumenta Crna Gora i Turska potvrdile čvrstu opredijeljenost ka intenziviranju bilateralnih odnosa i konkretizaciji zajedničkih projekata, koji mogu doprinijeti efikasnijem povezivanju regiona i bržem ekonomskom razvoju.

Vukićević je istakla da Crna Gora prepoznaje Tursku kao značajnog partnera u oblasti saobraćajne infrastrukture.

Ona je rekla da očekuje da će memorandum biti temelj za realizaciju konkretnih inicijativa u bliskoj budućnosti.

“Potpisivanje memoranduma rezultat je kontinuiranog dijaloga između Crne Gore i Turske i predstavlja još jedan korak u pravcu snažnijeg regionalnog i međunarodnog povezivanja”, kaže se u saopštenju.

