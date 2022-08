Crna Gora i Turska će nastaviti da razvijaju bliske odnose

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Turska će, zajedničkom posvećenošću, nastaviti da razvijaju bliske odnose i intenzivan politički dijalog u svim oblastima sa posebnim akcentom na plodonosnu ekonomsku saradnju.

To je poručeno na sastanku ministara vanjskih poslova Crne Gore i Turske Ranka Krivokapića i Mevluta Čavušoglua.

Kako je saopšteno iz crnogorskog Ministarstva vanjskih poslova (MVP), Krivokapić je sa Čavušogluom, i brojnim drugim zvaničnicima, imao bilateralne sastanke tokom prvog dana Bledskog strateškog foruma.

“Na sastanku sa Čavušogluom, istaknuto je uvjerenje da će zajedničkom posvećenošću, bliski odnosi i intenzivan politički dijalog Crne Gore i Turske nastaviti da se razvijaju u svjm oblastima sa posebnim akcentom na unapređenje ambijenta za plodonosnu ekonomsku saradnju”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, izražena je zabrinutost izlaskom Toščelika iz Crne Gore imajući uvidu da je u pitanju kompanija koja je nedavno učestvovala u investicijama u vrijednosti od više milijardi dolara.

Iz MVP-a su naveli da je, tokom razgovora sa austrijskim ministrom za Evropu i međunarodne odnose Aleksanderom Šalenbergom, istaknuta je snažna podrška Austrije evropskom putu Crne Gore.

“Potvrđena je spremnost da odnosi Crne Gore i Austrije i dalje budu visoko na vanjskopolitičkoj agendi Beča, sa ciljem unapređivanja saradnje u brojnim oblastima”, dodali su iz MVP-a.

Navodi se da je pozdravljena najava revitalizacije Berlinskog procesa, kao najvažnijeg mehanizma regionalne saradnje u okviru evropske perspektive Zapadnog Balkana, predstojećim skupovima na najvišem nivou.

Ukazano je na snažno interesovanje austrijskih investitora za Crnu Goru u novonastalim međunarodnim okolnostima uz preduslov da Crna Gora dobije stabilnu, nesporno evropski orijentisanu vladu.

“Tokom susreta sa potpredsjednicom Vlade i šeficom diplomatije Kosova Donikom Gervalom-Švarc pozdravljeno je postizanje dogovora između Srbije i Kosova”, rekli su iz MVP-a.

Oni su naveli da je tom prilikom pohvaljena važna uloga Evropske unije i evroatlantskih partnera, koji su uložili značajne napore da se iznađe rješenje na dobrobit građana obje države.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS