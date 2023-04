Crna Gora i Sjeverna Makedonija da snažnije sarađuju u oblasti poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Sjeverna Makedonija treba da iskoriste dobru bilateralnu saradnju i prijateljske relacije koje njeguju decenijama, za još veći ekonomski napredak dvije države, ocijenili su potpredsjednik Vlade Vladimir Joković i sjevernomakedonski ambasador Zećir Ramčilović.

Joković i Ramčilović se, kako je saopšteno iz Vlade, raduju zajedničkoj sjednici dvije vlade koja je planirana da se održi u toku ove godine, a koja će tretirati sva važna pitanja u cilju unapređenja saradnje dvije države.

„Našoj zemlji, u pogledu poljoprivrede, Sjeverna Makedonija služi za primjer kao najuspješnija zemlja regiona u povlačenju sredstava iz IPA fondova i zemlja koja ima suficit poljoprivrednih proizvoda. Otvoreni smo za pregovore da taj višak proizvoda bude dio naše domaće ponude, posebno u turističkoj sezoni”, poručio je Joković.

Kako je kazao, ogroman broj turista posjeti Crnu Goru tokom ljetnje sezone, ali je želja crnogorske Vlade da među njima bude mnogo više turista iz Sjeverne Makedonije.

„Države regiona treba tješnje da sarađuju po pitanju ekonomije. Vjerujem da je to nešto što će nas najviše zbližiti. Takođe sam uvjeren da ćemo jedino integrisani, pomireni, otvoreni za protok ljudi, robe, kapitala i svega ostalog, radije biti dobrodošli u Evropsku uniju (EU)”, poručio je Joković.

Ramčilović je rekao da je ponosan što postoji uspostavljena bilateralna saradnja na visokom nivou, ali da, kao i uvijek, postoji mogućnost za napredak, posebno u ekonomskoj saradnji.

“Pošto svi iz Sjeverne Makedonije vole crnogorsko primorje i rado dolaze, smatram da treba iskoristiti ovaj period pred sezonu da se još bolje promoviše turistička ponuda Crne Gore na našem tržištu. Ali svakako, i Sjeverna Makedonija je privlačna turistička destinacija za crnogorsko tržište. Takođe smatram i vjerujem da će Crna Gora vrlo brzo biti dio EU, te da ćete i vi nama poslužiti kao podrška i primjer na tom istom putu”, naveo je Ramčilović.

Sagovornici su razmijenili mišljenje o mogućnosti snažnijeg povezivanja dvije države, posebno u kontekstu potencijalnog otvaranja avio-linije u ljetnjoj sezoni Skoplje – Tivat ili Skoplje – Podgorica, sa tendencijom da to postane redovna linija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS