Crna Gora i Estonija partneri u digitalnoj budućnosti

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, usvajanjem najboljih praksi iz zemalja poput Estonije i ulaganjem u infrastrukturu i ljudski kapital, postavlja temelje da postane potpuno integrisan, konkurentan i otporan član evropske porodice, saopštio je crnogorski predsjendik Jakov Milatović.

On je ocijenio da smo rano shvatili da bez inovacija nema održivog napretka.

„Zato su naše politike sve više usmjerene na digitalne vještine, tehnološko preduzetništvo i međunarodnu saradnju“, poručio je Milatović prilikom posjete Fondu za inovacije i Naučno-tehnološkom parku u Podgorici zajedno sa predsjednikom Estonije, Alarom Karisom.

Milatović je, kako je saopšteno iz njegove Kancelarije za odnose s javnošću, kazao da Estonija nije samo partner, već i inspiracija.

„Pokazali ste svijetu šta se može postići kada jedna država u potpunosti prihvati digitalnu transformaciju i inovacije. Od digitalnih javnih usluga do transparentne uprave, vaš primjer je svjetionik za zemlje poput Crne Gore koje žele sa više samopouzdanja zakoračiti u budućnost“, naveo je Milatović.

On je dodao da je Naučno-tehnološki park mjesto koje odražava težnje i uvjerenje da se budućnost gradi kroz znanje, kreativnost i saradnju.

„Posebno mi je drago što vas, poštovani predsjedniče, mogu ugostiti upravo ovdje tokom vaše zvanične posjete Crnoj Gori. Estonija je širom svijeta prepoznata kao predvodnik u digitalnoj transformaciji i elektronskoj upravi. Vaše prisustvo danas snažan je simbol produbljivanja veza između naših država – ne samo političkih i ekonomskih, već i u oblasti inovacija i tehnološkog napretka“, rekao je Milatović.

On je kazao da Naučno-tehnološki park nije samo zgrada, već živi ekosistem osmišljen da povezuje start up-ove, istraživače, akademske institucije i privatne kompanije.

„To je mjesto gdje se rađaju ideje, testiraju i pretvaraju u rješenja koja imaju moć da transformišu ne samo našu ekonomiju, već i da unaprijede kvalitet života naših građana“, naveo je Milatović.

Prema njegovim riječima, kroz coworking prostore, biznis inkubatore i pristup mentorstvu, NTP je plodno tlo za preduzetnike, naučnike i vizionare, gdje se mladi ljudi ne samo podstiču da razmišljaju hrabro, već im se pružaju potrebni alati i podrška.

„Park je takođe ključna karika u našoj široj inovacionoj infrastrukturi. Zato sam, kao ministar ekonomije, s ponosom inicirao osnivanje crnogorskog Fonda za inovacije – strateškog mehanizma za podršku idejama sa velikim potencijalom, podsticanje istraživanja i razvoja, i obezbjeđivanje finansijske podrške startapovima i tehnološkim projektima“, kazao je Milatović.

On je saopštio da je put naprijed vođen vrlo jasnim ciljem: punopravnim članstvom Crne Gore u Evropskoj uniji. To nije samo politička težnja, nego i posvećenost zajedničkim vrijednostima, standardima i napretku.

„Na tom putu, Estonija se izdvaja kao uzor kako jedna odlučna zemlja može postati digitalni lider u Evropi. Mogućnost da građani Estonije sigurno glasaju online samo je jedan od brojnih primjera kako digitalno povjerenje, inkluzija i efikasnost mogu redefinisati demokratiju“, saopštio je Milatović.

Digitalnu transformaciju, kako je poručio, ne doživljavamo samo kao unutrašnji prioritet Vlade i društva, već i kao most ka zajedničkoj evropskoj budućnosti.

„Zato sam uvjeren da će današnja posjeta biti dijalog iskustava i zajedničkih ambicija. Neka ovo bude početak dublje institucionalne saradnje, novih zajedničkih projekata i jače evropske digitalne budućnosti Crne Gore”, zaključio je Milatović.

