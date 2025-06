Crna Gora domaćin Godišnjeg sastanka Upravnog odbora CEF-a i CEF foruma

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Godišnji sastanak Upravnog odbora Centra za izvrsnost u finansijama (CEF) i CEF Forum 2025 biće danas i sjutra održan u Bečićima, saopšteno je iz Ministartsva finansija.

„Skup će okupiti visoke predstavnike ministarstava finansija, centralnih banaka i drugih relevantnih institucija iz jugoistočne Evrope, zajedno sa međunarodnim partnerima i donosiocima politika, s ciljem razmjene iskustava, jačanja saradnje i podsticanja zajedničkog djelovanja u oblasti javnih finansija i upravljanja znanjem“, navodi se u saopštenju.

Tema foruma biće Jačanje institucionalnih kapaciteta za sprovođenje reformi i postizanje rezultata, sa posebnim fokusom na reforme koje podstiču održivi razvoj, unapređenje kapaciteta javnih institucija i jačanje regionalne saradnje.

„Skup ima za cilj da osnaži dijalog među članicama CEF mreže, unaprijedi saradnju i razmjenu znanja u oblasti javnih finansija, kao i da istakne važnost izgradnje institucionalnih kapaciteta za efikasno sprovođenje reformi“, rekli su iz Ministarstva finansija.

Domaćin događaja je Ministarstvo finansija uz podršku CEF-a, a skup će u ime ministra finansija Novice Vukovića, otvoriti ministarka prosvjete nauke i inovacija Anđela Jakšić – Stojanović, dok će resor finansija predstavljati državne sekretarke Bojana Bošković i Jovana Nišavić.

