Crna Gora dobitnik nagrade Fondacije Bloomberg Philantrophies

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je dobitnik prestižne međunarodne nagrade Fondacije Bloomberg Philantrophies za izuzetnost u politici oporezivanja duvanskih proizvoda, saopštio je ministar finansija Novica Vuković.

To priznanje uručeno je Ministarstvu finansija tokom Svjetske konferencije o kontroli duvana koja se održava u Dablinu, u Irskoj.

Vuković je, kako je saopšteno iz Ministarstva finansija, rekao da nagrada predstavlja međunarodno priznanje njihovim naporima u korišćenju fiskalne politike kao moćnog alata za zaštitu javnog zdravlja, suzbijanje potrošnje duvanskih proizvoda i očuvanje fiskalne stabilnosti.

Crna Gora je, kako je dodaao, prepoznata kao primjer države koja odlučno i sistematski primjenjuje politike povećanja akciza, čime se doprinosi globalnim ciljevima smanjenja štetnosti od upotrebe duvana.

“Međunarodno priznanje koje smo upravo dobili nije samo odraz naše stručnosti i posvećenosti, već i poruka da je moguće biti i odgovoran i hrabar u vođenju javnih politika. Jasno smo pokazali da poreska politika može i mora biti u službi javnog interesa – zdravlje naših građana nema cijenu”, naveo je Vuković.

On je dodao da su svjesni da poreske mjere ne mogu biti jedini odgovor.

“Zato smo snažno angažovani i u borbi protiv ilegalne trgovine duvanom, kako bismo zaštitili budžetske prihode, očuvali integritet institucija i osigurali poštovanje zakona. Ova borba nije tehničko pitanje – to je pitanje pravde, sigurnosti i budućnosti”, poručio je Vuković.

On je rekao da nastavljaju da grade Crnu Goru kao zdravije, odgovornije i otpornije društvo.

“Ova nagrada nas, kao tim ne zaustavlja – ona nas obavezuje da idemo još dalje”, zaključio je Vuković.

