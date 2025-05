Crna Gora dobila predfinansiranje iz EU Plana rasta

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora je dobila 26,8 miliona EUR predfinansiranja iz Reformske agende, koja je dio Plana rasta za Zapadni Balkan, od čega je 12,5 miliona EUR povoljnog zajma danas uplaćeno u državni budžet.

Iz Evropske kuće je saopšteno da će dodatnih 14,3 miliona EUR, u vidu grantova i zajmova, biti usmjereno preko Investicionog okvira za Zapadni Balkan (WBIF) na unapređenje infrastrukture širom zemlje.

„Ova uplata predfinansiranja predstavlja sedam odsto ukupne finansijske podrške koja je predviđena za Crnu Goru u okviru EU Plana rasta“, navodi se u saopštenju.

Ambasador EU u Crnoj Gori, Johan Satler, kazao je da Plan rasta pomaže Crnoj Gori u sprovođenju važnih reformi i približavanju ekonomije i životnog standarda onima u EU.

„Zadovoljstvo mi je što je prvi paket podrške EU Plana rasta za Crnu Goru isporučen i što svjedočimo sprovođenju ovog važnog programa. Uskoro će ovo postati redovna praksa – svakih šest mjeseci EU će procjenjivati da li je Crna Gora sprovela neophodne reforme i sredstva će se isplaćivati na osnovu ostvarenih rezultata“, rekao je Satler.

On je naveo da vjeruje da to predstavlja snažan podsticaj za crnogorske institucije da predano rade na reformskim mjerama, kako bi napredak u obrazovanju, infrastrukturi, digitalizaciji i mnogim drugim oblastima osjetio svaki građanin, čak i prije punopravnog članstva u EU.

Ministarka evropskih poslova, Maida Gorčević, saopštila je da je Vlada ispunila sve neophodne korake kako bi omogućila prvu isplatu – uključujući usvajanje Sporazuma o Planu rasta u Skupštini i zaključivanje Sporazuma o zajmu sa Evropskom komisijom.

Ona je objasnila da će, od ukupnog iznosa predfinansiranja, 14,3 miliona EUR biti usmjereno ka infrastrukturnim projektima u oblasti energetike kroz Zapadnobalkanski investicioni okvir, dok će ostatak biti uplaćen kroz direktnu budžetsku podršku za sprovođenje prioriteta iz Reformske agende do kraja 2027. godine.

„Isplata prve tranše novčane podrške iz Plana rasta potvrđuje da je Crna Gora pouzdan partner koji će posvećeno raditi na ostvarenju svih zacrtanih reformi. Vlada je ispunila sve preduslove da bi ova sredstva postala dostupna, a to je snažan signal i prema našim građanima i građankama i prema institucijama EU“, kazala je Gorčević.

Prema njenim riječima, ovo je prvi konkretan pokazatelj da evropske integracije nijesu apstraktna ideja, već donose opipljivu korist za građane i ekonomiju.

„Ulaganje u infrastrukturu i reformske politike biće naša ulaznica u Evropsku uniju 2028. godine“, poručila je Gorčević.

Do 2027. godine, Crna Gora ima priliku da iz Instrumenta za reforme i rast za Zapadni Balkan dobije do 383 miliona EUR ukupno, u zamjenu za napredak u reformama u oblastima vladavine prava i osnovnih prava, obnovljivih izvora energije, digitalne ekonomije, ljudskog kapitala i razvoja privatnog sektora.

Buduće isplate iz ovog instrumenta biće realizovane po ispunjenju reformskih koraka dogovorenih između Evropske komisije i Vlade Crne Gore kroz Reformsku agendu.

Plan rasta za Zapadni Balkan predstavlja mapu puta za približavanje ekonomija regiona Evropskoj uniji. Takođe omogućava postepeni pristup Jedinstvenom tržištu EU, omogućavajući građanima Zapadnog Balkana da osjete rane koristi evropskih integracija, uz podršku daljoj regionalnoj ekonomskoj integraciji. Plan rasta obezbjeđuje dodatnih šest milijardi EUR finansijske pomoći za podršku socio-ekonomskim i ključnim reformama, kao i povezanim investicijama.

Isplate su uslovljene ostvarivanjem reformi definisanih u Reformskim agendama koje pripremaju korisnice sredstava. Evropska komisija trenutno procjenjuje ispunjenost prvog seta reformskih koraka.

