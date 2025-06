Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora cijeni strateško partnerstvo sa Mađarskom, a ekonomski odnosi između dvije države služe kao model konstruktivne regionalne saradnje, kazao je ministar ekonomskog razvoja, Nik Gjeloshaj.

On je danas, kako je saopšteno iz Ministarstva ekonomskog razvoja, održao produktivan i perspektivan sastanak sa ministrom nacionalne ekonomije Mađarske Martonom Nađem, potvrđujući snažne i prijateljske odnose između dvije zemlje.

“Razgovori su bili usmjereni na unapređenje ekonomske saradnje, unapređenje zajedničkih razvojnih projekata i podršku putu Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji (EU)”, kaže se u saopštenju.

Gjeloshaj je, kako se dodaje, zahvalio Mađarskoj na kontinuiranoj podršci procesu pristupanja Crne Gore EU.

“Crna Gora cijeni strateško partnerstvo sa Mađarskom, a ekonomski odnosi između naših država služe kao model konstruktivne regionalne saradnje”, kazao je Gjeloshaj.

