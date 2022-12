Crna Gora će se naći na listi destinacija za odmor turista iz SAD-a

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Turistička ponuda Crne Gore predstavljena je, prvi put, na godišnjoj konferenciji Udruženja turoperatora Sjedinjenih Američkih Država (USTOA) u američkom gradu Ostinu, saopšteno je iz Nacionalne turističke organizacije (NTO).

Iz NTO-a su kazali da je riječ o jednom od ključnih događaja za turističku industriju SAD, koji je okupio preko 700 američkih turoperatora i turističkih agenata.

Ekspert iz oblasti turizma, Robert Dee, kazao je da mu je zadovoljstvo što je ove godine Crna Gora prvi put predstavljena na konferenciji.

„Mogu da kažem da postoji veliko interesovanje za Crnu Goru. Amerikanci već znaju za nju, ali uglavnom kroz putovanja kruzerima ili kao izletničku destinaciju. Vrijeme je da je upoznaju kao jedinstvenu turističku destinaciju, gdje će provesti više dana. Siguran sam da će tržište SAD-a biti vrlo značajno za Crnu Goru u narednom periodu”, poručio je Dee.

Da su turistima iz SAD-a zanimljive destinacije sa raznovrsnom ponudom kao što je Crne Gora, saglasan je i direktor jednog od značajnijih turoperatora Sjeverne Amerike Sky Vacation, Richard Krieger, kojem se posebno dopala raznovrsnost ponude na maloj površini i kombinacija mora i planina.

”Naši turisti uvijek žele da iskuse nešto novo, otkriju nova mjesta i u tom smislu Crna Gora ima veliki potencijal. Pored savršene kombinacije mora i planina, imate odličnu tradicionalnu kuhinju i dobra vina, što je vrlo atraktivno našim turistima, te vjerujem da će se Crna Gora naći na listi destinacija za odmor turista iz SAD-a”, naveo je Krieger.

Imajući u vidu pozitivne statističke pokazatelje kada su u pitanju dolasci i ostvarena noćenja sa tržišta SAD-a, NTO je intenzivirala promotivne aktivnosti ka ovom tržištu.

„Prema podacima Monstata, za prvih devet mjeseci ove godine smo imali dvostruko više turista u odnosu na isti period prethodne, dok je u odnosu na rekordnu 2019. registrovan rast od deset odsto u broju dolazaka, te rast od 30 odsto u ostvarenim noćenjima”, kazali su iz NTO-a.

NTO je, kako su podsjetili njeni predstavnici, prethodno organizovala radionicu na temu Trendovi putovanja na tržištima engleskog govornog područja, kako bi se turistička privreda i lokalne turističke organizacije upoznale sa trendovima i spremno odgovorili zahtjevima ovih tržišta u narednoj i sezonama koje dolaze.

USTOA je profesionalno udruženje osnovano 1972. godine, koje danas predstavlja najveću mrežu američkih turoperatora, a članovi su i brojni lideri iz oblasti turizma.

Godišnja konferencija udruženja predstavlja jedinstvenu priliku za direktan kontakt sa donosiocima odluka u američkoj industriji turizma, kao i upoznavanje sa najnovijim trendovima u turizmu širom svijeta.

