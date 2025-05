Crna Gora atraktivno tržište za slovačke kompanije

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Slovačke kompanije sve više prepoznaju Crnu Goru kao sigurno i atraktivno tržište, dok crnogorske firme traže pouzdane partnere u evropskom prostoru, saopštio je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

On je na poslovnom forumu Crna Gora – Slovačka, koji su privredne komore dvije države organizovale u okviru zvanične posjete predsjednika Slovačke, Petera Pelegrinija Crnoj Gori, kazao da taj događaj ne predstavlja samo simbol prijateljstva, već i konkretan izraz obostrane spremnosti da se to prijateljstvo pretoči u jaču i smisleniju ekonomsku saradnju.

Milatović je naveo da postoje tri ključna pravca za dodatni razvoj ekonomskih odnosa Crne Gore i Slovačke.

“Smatram da od politički bliskih partnera moramo da dođemo u situaciju da budemo i snažni ekonomski saveznici na djelu. Crna Gora i Slovačka dijele iste političke vrijednosti i strateške ciljeve. Slovačka je među prvim zemljama koja je snažno podržala naš evropski put, ali naš potencijal prevazilazi političku i diplomatsku sferu – mi danas imamo šansu da izgradimo snažno ekonomsko partnerstvo kako bi naša saradnja dobila još jednu konkretniju i mjerljiviju dimenziju”, poručio je Milatović.

On je kazao da mu je posebno zadovoljstvo što je Privredna komora, kojoj se zahvalio, domaćin za 30 slovačkih privrednika u cilju razmjene iskustava i najboljih praksi sa predstavnicima naše privrede.

“Kao bivši ministar ekonomije mogu da kažem da se naša dva sistema dopunjuju – vaše iskustvo u industriji, energetici i logistici i naš potencijal u turizmu, obnovljivim izvorima energije i infrastrukturnim projektima”, rekao je Milatović.

Kao drugu važnu oblast za razvoj ekonomskih odnosa on je naveo zelenu energiju i digitalna rješenja kao prostor za zajednički uspjeh.

“Crna Gora i Slovačka dijele sličnu prošlost, a uvjeren sam istu budućnost – onu koja je digitalna, održiva i inovativna. U svijetu koji se ubrzano mijenja, zelena tranzicija i digitalizacija nisu više samo opcije – to su putevi opstanka. Crna Gora ima ogroman potencijal u obnovljivim izvorima energije, posebno u hidro, solarnoj i vjetroenergiji. Slovačka ima tehničko znanje i iskustvo u ovim oblastima”, saopštio je Milatović.

On je dodao da zajedno mogu razvijati projekte koji su profitabilni i održivi, i na korist obje zemlje.

“U oblasti digitalizacije Crnoj Gori su potrebni partneri koji mogu pomoći u modernizaciji naše administracije, obrazovanja i javnih usluga – a slovačke IT kompanije već su prepoznate na evropskom prostoru po svojoj ekspertizi u ovoj oblasti”, rekao je Milatović.

On je kao treći važan zaključak iznio da povjerenje gradi investicije, a investicije zajedničku, bolju budućnost.

“Vjerujem da ekonomska saradnja počinje od povjerenja – između predsjednika država, vlada, između privrednih komora i građana Crne Gore i Slovačke. Na tome ćemo raditi još intenzivnije i znam da u predsjedniku Slovačke imamo pouzdanog partnera. U tom kontekstu, posebno me raduje najava obnove direktne avio-linije između Podgorice i Bratislave tokom sezone. Ova linija je ključan vazdušni most i konkretan korak ka povezivanju naših tržišta”, kazao je Milatović.

On je saopštio da je Crna Gora prošle godine zabilježila preko 33 hiljade noćenja turista iz Slovačke.

“To je veliki broj, ali sam siguran da će uz ovu avio-liniju taj broj bio još veći”, saopštio je Milatović.

On je rekao da će Crna Gora stajati uz svakog kredibilnog investitora iz Slovačke – kroz jasne procedure, pravnu sigurnost, iste vrijednosti i tretman jednak onom koji imaju domaći investitori.

“Pozivam vas, kao predsjednik Crne Gore da razmišljate o našoj zemlji ne samo kao o tržištu, već kao o dugoročnom partneru sa kojim dijelite viziju razvoja, stabilnosti i prosperiteta”, zaključio je Milatović.

