Crna Gora atraktivna destinacija za turiste sa Srednjeg istoka

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) predstavlja crnogorsku turističku ponudu na 30. Arapskoj berzi turizma /Arabian Travel Market/ (ATM) 2023, koja se održava od ponedjeljka do sjutra u Dubaiju.

Iz NTO je saopšteno da je učešće na ovom globalnom događaju u oblasti turističke industrije važno sa aspekta uspostavljanja i unapređenja kontakata sa ključnim akterima turističke industrije regiona Srednjeg istoka.

Predstavnica NTO, Aleksandra Maksimović, kazala je da je riječ o rastućem emitivnom tržištu sa kojeg se ostvaruje preko 36 miliona turističkih putovanja godišnje.

Riječ je o uglavnom visokoplatežnim gostima koji često putuju, navela je Maksimović i dodala da u prosjeku putuju više od tri puta godišnje, najviše zbog odmora i zabave, a preferiraju duži boravak u destinaciji.

“Upravo prepoznajući potencijal ovog tržišta, a prije svega imajući u vidu liberalizovan vizni režim i uspostavljanje novih avio-linija iz Rijada, NTO pored učešća na ovom krovnom događaju za promociju turizma planira niz promotivnih aktivnosti u susret ovoj ljetnjoj turističkoj sezoni, kao što su organizacija prezentacija u Saudijskoj Arabiji, u okviru road show kampanje, kao i studijskih posjeta medija, influensera i turoperatora iz ovog regiona“, rekla je Maksimović.

Kako je navela, ove godine imamo unaprijeđenu avio-povezanost sa Srednjim istokom. Dvije avio-kompanije, Flynas i Flydeal će uspostaviti letove iz Rijada, čime ćemo imati pet letova na nedjeljnom nivou iz Saudijske Arabije. Pored toga, avio-kompanija Jazeera Airways uvodi direktne letove na relaciji Kuvajt – Tivat, dok ćemo sa Izraelom biti povezani čarter letovima posredstvom tri avio-kompanije.

Veliko zadovoljstvo što prisustvuje ATM berzi turizma izrazila je i predstavnica Ministarstva ekonomskog razvoja i turizma, Aleksandra Gardašević-Slavuljica, jer je riječ o prestižnom događaju na kojem se povezuju zemlje Zaliva i Bliskog istoka sa Evropom, ali i ostatkom svijeta.

“Skoro pa mogu reći da je ovdje pola planete Zemlje prisutno, tu je više od 150 zemalja, preko dvije hiljade izlagača. Tako da je atmosfera zaista izvanredna. Cilj našeg prisustva ovdje je dvojak, osim povezivanja naše destinacije sa Bliskim istokom i svijetom, tu je i promocija naše destinacije kao netaknutog dijamanta u Evropi koji još nije dovoljno istražen,” kazala je Gardašević-Slavujica.

Izvršni direktor Eshter Tours Israel, David Vanunu, kazao je da se kvalitetna saradnja Bliskog istoka i Crne Gore već ostvaruje kroz dobru turističku povezanost sa Izraelom, te će crnogorsko primorje i ove sezone zabilježiti veliki broj posjeta sa ovog tržišta.

“Tome će doprinijeti avio-linije koje će ovog ljeta uspostaviti pet do šet letova sedmično na relaciji Izrael – Crna Gora”, najavio je Vanunu.

Glavni razlozi za to su, kako je rekao, ljepote Crne Gore, mogućnost da se ide sa obale do planina, hrana, lokalci, atmosfera, neki od najboljih pejzaža na svijetu.

“Mislim da će se svaki Izraelac koji dođe u Crnu Goru zaljubiti na prvi pogled. Volimo Crnu Goru i vjerujemo da ćemo nastaviti da unapređujemo našu saradnju”, kazao je Vanunu.

On je naveo da ciljaju da svoju saradnju produže i na zimsku turističku sezonu, te da zaista vjeruju u sav potencijal Crne Gore kao turističke destinacije.

I u samom Dubaiju vlada veliko intresovanje za Crnu Goru, a pogotovo kada je riječ o avanturističkom turizmu.

Fadi Hachicho ispred NTO Ras Al Khaimah kazao je da je Crna Gora sjajna destinacija za avanturistički nastrojene turiste i ljubitelje prirode.

“Kada sam prvi put posjetio Crnu Goru bio sam iznenađen netaknutom ljepotom sa svim rijekama i vodopadima, destinacijama od obale do planina. Nadam se da će u budućnosti biti mnogo lakše za ljude iz Dubaija da otputuju u Crnu Goru i uživaju tokom ljeta, a tokom zime odu na skijanje, jer je riječ o destinaciji koju ne smijete propustiti,” rekao je Hachicho.

Turistička privreda Crne Gore uviđa ogroman potencijal koje tržište Srednjeg istoka ima za crnogorski turizam.

Edin Hajdarpašić ispred turističke agencije Gold Travel kazao da je štand Crne Gore odlično posjećen.

“Vlada veliko interesovanje za Crnu Goru, a posebno za eko i aktivni turizam. Potrudili smo se da im na najbolji mogući način prezentujemo sve ono što Crna Gora ima da ponudi. Očekujemo već od maja mjeseca veći broj turista sa Srednjeg istoka. S obzirom na to da su u pitanju visokoplatežni gosti, vjerujem da svi možemo osjetiti benefite toga“, poručio je Hajdarpašić.

Na štandu Crne Gore upriličen je koktel za medije kojem su prisustvovali predstavnici dvadesetak regionalnih medija specijalizovanih za turizam, predstavnici avio kompanija koje imaju linije ka Crnoj Gori, kao i predstavnici Ambasade Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Tom prilikom je u okviru nagradne igre NTO u saradnji sa turističkim agencijama Gold Travel i Excellent Travel Service dodijeljen sedmodnevni aranžman za dvije osobe, sa uključenim transferima i izletom.

Ponudu Crne Gore su predstavili i Turistička organizacija Podgorice, strateški partneri NTO – Hotelska grupa (HG) Budvanska rivijera i agencija Gold Travel, HG Montenegro Stars, hotel Chedi Luštica Bay, kao i turističke agencije Excellent Travel Service i Montenegro Tourist Service.

