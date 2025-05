Cilj uravnotežen regionalni razvoj kroz ulaganja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uravnotežen regionalni razvoj je cilj Vlade, pri čemu se teži uspostavljanju održivog modela koji će omogućiti privredni napredak, zadržavanje stanovništva i dugoročnu otpornost regiona na ekološke i ekonomske izazov, saopšteno je iz Ministarstva ekologije, održivog i razvoja sjevera.

Generalni sekretar u Ministarstvu, Trifun Savić kazao je da je njihov cilj jasan, a to je uravnotežen regionalni razvoj.

“Razvoj sjevera nije pitanje izbora – to je pitanje pravde, i mi smo odlučni da tu pravdu ostvarimo. Zajedno, uz partnerstvo lokalne zajednice i multidisciplinarnih sektora, napravićemo promjene koje će trajati”, rekao je Savić na predavanju predavanje profesora Novaka Jaukovića na temu održivog razvoja sjevernog regiona Crne Gore, koje je održano u Ministarstvu.

On je istakao da je vrlo važan segment za oporavak i dalji razvoj crnogorske privrede uvažavanje činjenice da je suočena sa izazovom neujednačenog regionalnog razvoja koji paralelno ima snažan neiskorišćeni ekonomski potencijal sjevera.

“Sjever Crne Gore, sa svojom bogatom prirodnom baštinom i resursima, ima izuzetan potencijal za zeleni i održivi razvoj. Ipak, predugo je sjever bio sinonim za zapostavljenost, za nedostatak investicija i za odliv stanovništva”, podsjetio je Savić.

On je naveo da država ozbiljno radi na razvoju sjevera, prije svega kroz ulaganja u kapitalne projekte.

“Trenutno, 60 odsto ukupnog broja kapitalnih projekata sprovodi se na sjeveru, što jasno pokazuje posvećenost Vlade ravnomjernom regionalnom razvoju i posebnoj brizi za sjeverni region. Dakle, od ukupno 40 novoplaniranih kapitalnih projekata, njih 24 će se realizovati na teritoriji sjevernih opština. Ukupna procijenjena vrijednost ova 24 projekta iznosi skoro 250 miliona EUR”, naveo je Savić.

On je dodao da Ministarstvo pristupa ozbiljno ovom problemu, te upravo iz tog razloga pokreće aktivnosti na izradi dokumenta koji će definisati dugoročnu viziju i važne ciljeve za ekološki i održivi razvoj sjevera.

Jauković je govorio o uvezivanju lokalnih samouprava po principu “sjever Crne Gore kao jedan grad”, koji počiva na boljoj iskoristivosti potencijala sjevernih opština, naročito održivih projekata u oblasti poljoprivrede – stočarstva, voćarstva, kao i ruralnog turizma.

Kao prioritenu oblast u kojoj vidi razvojnu šansu za Crnu Goru, Jauković je predstavio ideju proizvodnje i plasiranja prehrambenih organskih proizvoda.

