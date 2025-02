Cilj snaženje bilateralnih ekonomskih odnosa između Crne Gore i Azerbejdžana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Vlada je danas utvrdila Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o pružanju vazduhoplovnih usluga između crnogorske i azerbejdžanske vlade.

“Cilj donošenja Zakona je snaženje bilateralnih ekonomskih odnosa između Crne Gore i Azerbejdžana u oblastima turizma, investicija, poljoprivrede, obnovljivih izvora energije, kao i saobraćaja i infrastrukture”, saopšteno je iz Vlade.

Iz Vlade je objašnjeno da će se Sporazum koji je potpisan 4. februara 2023. godine primjenjivati nakon što ugovorne strane ispune interne pravne procedure neophodne za njegovo stupanje na snagu, a do tada će biti na snazi multilateralni Sporazum o evropskom zajedničkom vazdušnom saobraćaju (ECAA).

“Predmet ovog Sporazuma je regulisanje vazdušnog saobraćaja u cilju razvijanja saradnje između dvije države u ovoj, kao i u drugim oblastima od obostranog interesa”, dodaje se u saopštenju.

Usaglašeni su stavovi koji sadrže ista ili slična rješenja kao i drugi sporazumi koji regulišu ovu oblast.

U najvećem dijelu tiču se vazduhoplovne bezbjednosti i sigurnosti, tarifa, naknada korísnika i direktnog tranzita.

“Označene avio-kompanije Crne Gore i Azerbejdžana imaju pravo da redovno saobraćaju u skladu sa trećom i četvrtom slobodom vazdušnog saobraćaja, koje se odnose na neograničen broj letova sedmično za putnike ili kargo usluge iz oba pravca, bez ikakvih ograničenja u kapacitetu ili tipu vazduhoplova”, zaključuje se u saopštenju.

