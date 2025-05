Cilj produbljivanje saradnje sa CEF-om

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministar finansija, Novica Vuković koji je i aktuelni predsjedavajući Upravnog odbora Centra za izvrsnost u finansijama (CEF), boravio je u radnoj posjeti toj instituciji s ciljem produbljivanja saradnje i razmatranja budućih zajedničkih inicijativa za jačanje kapaciteta.

Iz Ministarstva finansija je saopšteno da se Vuković sastao sa Upravnim timom CEF-a, na čelu sa direktorkom Janom Repanšek.

“Razgovori su bili usmjereni na strateško planiranje, regionalne prioritete u oblasti učenja, kao i na pripreme za predstojeći sastanak Upravnog odbora i CEF Forum, čiji će domaćin biti Crna Gora. Poseban akcenat stavljen je na tekući projekat koji CEF sprovodi u Crnoj Gori, a koji podržava napredak u sprovođenju reforme javnih finansija i strategije reforme javne uprave”, navodi se u saopštenju.

Vuković i tim CEF-a razgovarali su i o konkretnim potrebama i izazovima sa kojima se suočava Ministarstvo finansija Crne Gore, te o načinima kako nastavak saradnje sa CEF-om može doprinijeti rješavanju ovih izazova.

“Jedan od glavnih ciljeva mog mandata je jačanje kapaciteta Ministarstva finansija, na individualnom, timskom i organizacionom nivou. CEF će igrati važnu ulogu u tom pogledu”, rekao je Vuković.

Vuković je održao i sastanak sa predsjednicom Savjetodavnog odbora CEF-a, Matejom Vraničar Erman, tokom kojeg su razgovarali o strateškom usmjerenju CEF-a i njegovom regionalnom značaju.

Oni su se osvrnuli i na načine kako da se obezbijede adekvatni resursi za CEF program u budućnosti. Takođe je imao priliku da se susretne sa širim CEF timom.

Vuković se sastao i sa svojim slovenačkim kolegom, ministrom finansija Klemenom Boštjančičem, koji je ujedno i član Upravnog odbora CEF-a, a čime su dodatno osnaženi partnerski odnosi dva resora.

