Cijene nafte u prvom polugodištu pale oko 12 odsto

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte su na svjetskom tržištu porasle prošle sedmice, ali su tokom prvog polugodišta pale oko 12 odsto zbog daljeg podizanja kamatnih stopa koje su posljedica visoke inflacije.

Cijena barela nafte na londonskom tržištu je porasla 1,4 odsto prošle sedmice, dostigavši 74,9 USD, dok je na američkom tržištu cijena barela porasla 2,1 odsto, na 70,64 USD.

Ipak, ti porasti samo su ublažili pad na kvartalnom i polugodišnjem nivou. U prvih šest mjeseci ove godine, cijena barela nafte na londonskom tržištu je pala 12,8 odsto, a na američkom tržištu 12 odsto, prenosi SEEbiz.

To je rezultat usporavanja rasta ekonomije zapadnih zemalja, budući da centralne banke već duže od godinu podižu kamatne stope zbog visoke inflacije.

S usporavanjem ekonomskog rasta, smanjuje se i potražnja. Takođe, kineska ekonomija, koje je najveći svjetski uvoznik nafte, ne oporavlja se od koronakrize onoliko brzo kao što se očekivalo nakon ukidanja restriktivnih mjera u vezi sa COVID-19.

Kako bi podržala cijene, Saudijska Arabija je najavila smanjenje proizvodnje dodatnih milion barela dnevno u julu. OPEC i njegovi saveznici su takođe produžili sporazum o smanjenju proizvodnje do kraja godine.

Međutim, monetarne vlasti zapadnih zemalja, uključujući Američku federalnu rezervu i Evropsku centralnu banku, najavljuju dalje povećanje kamatnih stopa kako bi suzbile inflaciju, što će dodatno usporiti ekonomski rast.

