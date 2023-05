Cijene nafte u padu

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskom tržištu u utorak su pale oko četiri odsto usljed zabrinosti oko toga da li će američki Kongres usvojiti dogovor o ograničenju zaduženja i nejasnih poruka većih proizvođača nafte.

U Londonu je cijena sirove nafte brent iz Sjevernog mora manja 3,09 USD ili 0,4 odsto i sada je 73,98 USD po barelu, prenose Nezavisne novine.

U Njujorku je cijena sirove nafte pala 2,84 USD ili 3,9 odsto i iznosi 69,83 USD po barelu.

Pojedini radikalniji članovi Republikanske stranke najavili su da postoji mogućnost da će biti protiv dogovora o podizanju granice zaduženja u Americi.

Predsjednik Joseph Biden i predsjedavajući Predstavničkog doma Kevin McCarthy i dalje izražavaju optimizam da će dogovor biti usvojen u Kongresu.

