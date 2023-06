London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskom tržištu su u srijedu bile u padu zbog rasta dolara i smanjenja proizvodnje u Kini.

U Londonu je cijena sirove nafte brent iz Sjevernog mora manja 37 centi ili 0,5 odsto i sada je 73,34 USD po barelu, prenose Nezavisne novine.

U Njujorku je cijena svijetle sirove nafte pala 54 centa ili 0,8 odsto i iznosi 68,92 USD po barelu.

Cijene nafte u padu su nakon što je proizvodna aktivnost Kine tokom ovog mjeseca zabilježila brži pad od očekivanog. Zvaničnik proizvodni indeks (PMI) pao je tokom ovog mjeseca na 48,8 sa 49,2 koliko je bio u aprilu.

Analitičari su predviđali blagi rast na 49,4.

Dodatni pritisak na cijene nafte imao je rast vrijednosti dolara čime je ovaj energent skuplji za vlasnike drugih valuta.

