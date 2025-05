Cijene nafte tonu

Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte znatno su pale uoči sastanka OPEC+, s sedmičnim gubitkom od osam odsto, čime je Brent sirova nafta ponovo na najnižem nivou u posljednje četiri godine.

Na sastanku, kartel OPEC+ odlučio je povećati proizvodnju nafte za 411 hiljada barela dnevno počevši od juna, što je isti iznos kao i u maju, prenosi SEEbiz.

Goldman Sachs predviđa da će prosječna cijena Brenta ove godine biti 63 USD po barelu od 159 litara, a sljedeće godine 58 USD.

Zlato je palo drugu sedmicu zaredom, dok bitcoin “imitira” tehnološke dionice i juri prema 100 hiljada USD. U petak poslijepodne cijena je gotovo dosegla 98 hiljada USD, što je najviše od 21. februara.

Udio Bitcoina u ukupnoj kapitalizaciji tržišta kriptovaluta sada je iznosio gotovo 65 odsto, što je najviše od januara 2021. To je podstaklo nagađanja o tome je li sve spremno za sezonu altcoina.

