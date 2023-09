Cijene nafte stabilne iznad 93 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u ponedjeljak iznad 93 USD nakon što je Rusija ublažila zabranu izvoza dizela, a američka centralna banka raspirila zabrinutost za potražnju porukom da nije završila s podizanjem kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 27 centi nego na zatvaranju trgovine prošli petak i iznosila je 93,54 USD. U gotovo istom iznosu barel je poskupio i na američkom tržištu gdje se njime trgovalo po 90,27 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se na početku sedmice usredsredili na ublaženu zabranu izvoza goriva iz Rusije. Prema dokumentu objavljenom u ponedjeljak, vlada je ukinula ograničenja izvoza goriva za neka plovila i dizela s visokim udjelom sumpora.

Zabrana svih vrsta benzina i visokokvalitetnog dizela ostaje na snazi.

Rusija je privremeno zabranila izvoz kako bi osigurala snabdjevaje domaćeg tržišta i obuzdala cijene u vrijeme žetve, ali njena odluka vremenski se poklopila s pojačanom potražnjom za derivatima na sjevernoj hemisferi uoči zime.

Ublažena ruska zabrana na početku sedmice nadovezala se na prošlosedmičnu prognozu Fed-a da će do kraja godine podići kamatne stope još četvrtinu postotnog boda. Trgovci strahuju da će viši troškovi zaduživanja zakočiti privredu i potražnju.

“Tržište i dalje analizira privremenu rusku zabranu izvoza dizela i benzina, u uslovima ionako tijesnog snabdjevanja, kojoj je protivteža Fedova poruka o postroženoj monetarnoj politici i višim kamatama kroz duže vrijeme”, objasnio je Tony Sycamore iz IG Marketsa.

Fed je tako zakočio rast cijena nafte koji su podstakle Saudijska Arabija i Rusija odlukom o produženju perioda smanjenog snabdjevanja naftom do kraja godine.

Podršku cijenama pruža pak pad broja aktivnih naftnih postrojenja u SAD-u u prošloj sedmici na najniži nivo od februara, pokazao je sedmični izvještaj Baker Hughesa objavljeno u petak.

Rafinerijski kapaciteti u SAD-u trebalo bi se u ovoj sedmici smanjiti 1,7 miliona barela dnevno zbog redovnih radova na održavanju, objavila je u ponedjeljak istraživačka firma IIR Energy.

Trgovce su na početku sedmice ohrabrila i očekivanja boljih ekonomskih podataka iz Kine, najvećeg svjetskog uvoznika nafte. Analitičari očekuju da će pokazati rast aktivnosti u kineskoj industriji u septembru, prvi put od marta, rekli su analitičari Goldman Sachsa.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u petak poskupio 72 centa, na 95,73 USD.

