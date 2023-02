Cijene nafte stabilne iznad 85 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte zadržale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima iznad 85 USD, balansirajući između znakova obilnog snabdjevanja u Sjeddinjenim Američkim Državama (SAD) i očekivanja oporavka kineske potražnje.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila gotovo nepromijenjena u odnosu na zatvaranje trgovine u četvrtak i iznosila je 85,38 USD.

Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu gdje se barelom trgovalo po 78,66 USD.

Pritisak cijenama bio je skok zaliha nafte u SAD-u u prošloj sedmici, čak 16,3 miliona barela, na najviši nivo od juna 2021. godine, uglavnom zbog prilagođavanja podataka, prema izvještaju vlade u Vašingtonu, prenosi Hina.

Protivteža skoku zaliha bile su prognoze oporavka kineske potražnje koje su podstakle optimističnije raspoloženje.

Kina će činiti gotovo polovinu globalnog rasta potražnje za naftom u ovoj godini, nakon ublažavanja mjera suzbijanja covida 19, prognozirala je u srijedu Međunarodna agencija za energiju (IEA).

Sličnu prognozu objavila je i Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC-a), koja je zbog očekivanog oporavka u Kini podigla svoju procjenu rasta globalne potražnje za naftom u ovoj godini.

Tržište istovremeno pažljivo prati proizvodnju u Rusiji. Ruski izvoz nafte pao je u januaru samo 160 hiljada barela dnevno u odnosu na nivoe prije rata u Ukrajini, ali će do kraja prvog tromjesečja biti smanjen oko milion barela dnevno, objavila je IEA.

“Cijene nafte trenutno su vrlo nestabilne, trgovci moraju obuhvatiti puno stvari”, napisao je analitičar OANDA-e Craig Erlam, izdvojivši najavljeno smanjenje ruske proizvodnje za 500 hiljada barela dnevno u martu, oporavak Kine i neizvjesne izglede za svjetsku ekonomiju.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u srijedu barel korpe nafte njenih članica pojeftinio 1,38 USD, na 84,37 USD.

