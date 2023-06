Cijene nafte stabilne ispod 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u srijedu na međunarodnim tržištima ispod 76 USD, budući da ulagači čekaju govor predsjednika američke centralne banke, Jerome Powella, koji bi trebalo da skicira smjer monetarne politike i izglede za ekonomiju.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila gotovo nepromijenjena u odnosu na prethodno zatvaranje trgovine i iznosila je 75,8 USD. Značajnijih promjena nije bilo ni na američkom tržištu, gdje se barelom trgovalo po 71,11 USD, prenosi Hina.

Fokus tržišta je na izjavama zvaničnika američke centralne banke, Federalne rezerve (Fed), a vrhunac će biti govor Powella u Kongresu, koji bi trebalo da skicira smjer monetarne politike i izglede za ekonomiju

Dvojica zvaničnika izjavila su u utorak u Vašingtonu da su fokusirani na suzbijanje previsoke inflacije, kako bi se stvorili uslovi za održiv ekonomski rast, što je ohrabrilo tržišta jer bi moglo podstaći naftnu potražnju.

“No, zaključe li trgovci nakon Powellovog govora u Kongresu da bi centralna banka mogla nastaviti s podizanjem kamatnih stopa, nakon pauze na junskoj sjednici, dolar bi mogao blago ojačati”, naveo je u bilješci ING-ov strateg Francesco Pesole.

To bi smanjilo kupovnu moć kupaca s drugim valutama, pa bi potražnja za naftom oslabila.

“Zemlje pokušavaju obuzdati inflaciju, a to će zakočiti rast i zaprijetiti recesijom širom svijeta”, rekao je Craig Erlam iz OANDA-e.

Podršku cijenama pružila su očekivanja analitičara da će najnoviji izvještaji iz Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pokazati pad zaliha sirove nafte u prošloj sedmici, vjerovatno za skromnih oko 400 hiljada barela.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članice u utorak poskupio 40 centi na 76,85 USD.

