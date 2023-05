Cijene nafte stabilne

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima, nakon odluke Evropske centralne banke (ECB) da uspori povećanje kamatnih stopa, ali nijesu uspjele vratiti veći dio ovosedmičnog pada iznad osam odsto.

Cijena barela sirove nafte na londonskom je tržištu u odnosu na prethodno zatvaranje ojačala 28 centi, na 72,61 USD. Na američkom je tržištu barel ostao nepromijenjen na 68,66 USD, prenosi Hina.

ECB je u četvrtak smanjila tempo povećanja kamatnih stopa i zadržala otvorenom mogućnost za buduće poteze, dok nastavlja borbu protiv tvrdoglavo visoke inflacije eurozone.

Povećanje tri ključne kamatne stope ECB-a 0,25 postotnih bodova najniže je otkako ih je prošlog ljeta počela povećavati.

“Današnja odluka signalizuje da je ECB ušao u posljednju etapu svog trenutnog ciklusa pooštravanja”, navodi ING u bilješci.

Cijene je ove sedmice pritisnula zabrinutost za američku ekonomiju i znakovi slabog rasta proizvodnje u najvećem svjetskom uvozniku nafte – Kini. Dodatno su kliznule nakon što je američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) u srijedu podigla kamatne stope, što kratkoročno ograničavaju izglede ekonomskog rasta.

Međutim tržištu su određenu podršku pružili znakovi Fed-a da bi mogao pauzirati u daljem povećanju kamatnih stopa, kako bi zvaničnici dobili vremena da procijene posljedice nedavnih bankrota banaka i da razjasne spor oko podizanja gornje granice duga Sjedinjenih Američkih Država (SAD).

“Uz moguću pauzu Feda, gornju granicu duga za koju se nadamo da će biti riješena u ovom mjesecu, rezove proizvodnje OPEC+ koji će se osjetiti za nekoliko sedmica i rast globalne potražnje u drugoj polovini godine, jača uvjerenje da pitanje nije koliko će nisko cijene nafte pasti, već koliko će dugo padati”, rekao je Tamas Varga iz PVM-a.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici uključujući Rusiju, grupa poznata kao OPEC+, je početkom ovog mjeseca započela s dobrovoljnim smanjenjem proizvodnje.

Zamjenik ruskog premijera Aleksander Novak rekao je u četvrtak da se njegova zemlja pridržava svog dobrovoljnog obećanja da će u periodu od februara do kraja godine smanjiti proizvodnju nafte 500 hiljada barela dnevno.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu cijena barela korpe nafte njegovih članica u odnosu na prethodni dan potonula 4,8 USD, na 73,75 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS