Cijene nafte stabilne

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte stabilizovale su se u četvrtak na međunarodnim tržištima, dok ulagači čekaju govor predsjednika američke centalne banke, Federalnih rezervi (Fed), Jeromea Powella u potrazi za daljim smjernicama u pogledu kamatnih stopa.

Cijena barela stabilizovala se na londonskom tržištu u odnosu na prethodno zatvaranje na 83,27 USD. Na američkom tržištu barel se prodavao takođerpo gotovo nepromijenjenoj cijeni 78,22 USD, prenosi Hina.

Podaci o proizvodnoj aktivnosti u sklopu indeksa menadžera nabavke (PMI) niza velikih ekonomija u srijedu su pokazali sumornu sliku njihova zdravlja i povećali zabrinutost za potražnju.

Japan je u avgustu izvijestio o smanjenju fabričke aktivnosti treći mjesec zaredom. Poslovne aktivnosti u eurozoni takođe su pale više od očekivanog, posebno u Njemačkoj, a čini se i da će se aktivnosti u britanskoj ekonomiji u tekućem tromjesečju smanjiti te prijeti opasnost od njegovog pada u recesiju.

Poslovna aktivnost u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) se u avgustu približila tački stagnacije, s najnižim rastom nakon februara.

Zvaničnici Feda, Evropske centralne banke, Bank of England i Bank of Japan stižu u Jackson Hole, na redovni godišnji simpozijum, a investitori čekaju njihove izjave kako bi dobili signale o daljem smjeru kretanja kamatnih stopa.

Američki zvaničnici rade na predlogu kojim bi se ublažile sankcije usmjerene na naftni sektor Venecuele, dozvoljavajući većem broju firmi i zemalja da uvoze njenu sirovu naftu ako ta južnoamerička zemlja krene prema slobodnim i poštenim predsjedničkim izborima.

Pad zaliha sirove nafte u SAD-u iznad očekivanja pomogao je podržati tržište.

U međuvremenu, analitičari očekuju da će Saudijska Arabija, predvodnica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC), u oktobru produžiti svoje dobrovoljno smanjenje proizvodnje za jedan milion barela dnevno, kako bi podržala cijene na tržištu.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 66 centi, na 85,84 USD.

