Cijene nafte skočile iznad 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 76 USD, nakon što je američki Kongres suspendovao limit državnog duga, a centralna banka najavila da bi mogla napraviti pauzu u podizanju kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu barelom se nakon podna trgovalo po 1,88 USD višoj cijeni nego na prethodnom zatvaranju trgovine, od 76,16 USD. U Njujorku je cijena barela porasla u gotovo istom iznosu, na 71,95 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se na kraju sedmice fokusirali na “prolaz” zakona u američkom Kongresu, kojim je suspendovan limit državnog duga od 31,4 biliona USD i omogućeno uredno servisiranje finansijskih obaveza.

Podsticaj cijenama bili su i signali iz američke centralne banke da bi mogli napraviti pauzu u podizanju kamatnih stopa, koji su pritisnuli dolar i ojačali kupovnu moć kupaca s drugim valutama.

Argument u prilog pauzi u ciklusu zaoštravanja monetarne politike mogao bi biti i nešto sporiji rast plata u maju, 0,3 odsto u odnosu na april, kada su porasle 0,4 odsto, pokazao je mjesečni izvještaj američkog Ministarstva rada.

Podaci su istovremeno pokazali da je zapošljavanje blago ubrzalo, uz neto otvorenih 339 hiljada novih radnih mjesta, u poređenju sa 294 hiljade otvorenih u aprilu, prema revidiranim brojkama.

Pažnja ulagača sada se okreće sastanku Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, na kojem će se ponovo razmatrati proizvodna politika.

U aprilu je OPEC+ neočekivano odlučio da smanji proizvodnju za dodatnih 1,16 miliona barela dnevno, kako bi podržao cijene, ali potez su u međuvremenu nadjačali drugi faktori i cijene su se ponovo spustile ispod nivoa na kojem su bile prije smanjenja.

Anonimni izvori rekli su za Reuters da grupa na sjutrašnjem sastanku vjerovatno neće ponovo smanjivati proizvodnju.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u četvrtak pojeftinio 28 centi, na 72,79 USD.

