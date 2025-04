Cijene nafte potonule na najniži nivo od februara 2021.

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene sirove nafte pale su u srijedu na najniži nivo u više od četiri godine.

Tržišta su zabrinuta da će se smanjiti potražnja za crnim zlatom zbog eskalacije globalnog trgovinskog rata, na čijem su čelu najmoćnije svjetske ekonomije, Sjedinjene Američke Države (SAD) i Kina, te da će na tržištu biti viška nafte, objavio je Reuters na svojim stranicama.

Barel West Texas Intermediate sirove nafte od 159 litara za isporuku u maju trgovao se za 57,12 USD popodne po singapurskom vremenu, što je 2,46 USD manje nego u utorak. Sjevernomorska nafta Brent za isporuku u junu pala je 2,38 USD na 60,44 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene obje vrste nafte bile su na najnižem nivou od februara 2021.

U subotu su u SAD-u stupile na snagu dodatne carine od deset odsto na uvoz robe iz cijelog svijeta u SAD, koje je najavio američki predsjednik Donald Trump pod nazivom recipročne carine za većinu zemalja i teritorija širom svijeta, uključujući i EU. Još veće carine u srijedu su stupile na snagu za oko 60 zemalja i EU.

Najviše su SAD nametnule Kini. Nakon 20-postotnih carina uvedenih u martu, one treba da porastu još 34 postotna boda, ali kako je Kina odgovorila s 34-postotnim carinama na američku robu, Trump ih je povisio za još 50 postotnih bodova. Ukupno je na današnji dan 104 odsto. Peking je u utorak naglasio da će ići “do kraja” u trgovinskom ratu sa Sjedinjenim Državama, što će vjerovatno dodatno eskalirati trgovinski rat.

Osim toga, proširena grupa proizvođača nafte OPEC+ prošle sedmice je odlučila povećati proizvodnju nafte 411 hiljada barela dnevno u maju, za što analitičari vjeruju da će tržište vjerovatno gurnuti u suficit.

