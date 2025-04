Cijene nafte potonule ispod 65 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u utorak su naglo ispod 65 USD, uz procjene ulagača da bi se najavljeno pojačano snabdijevanje iz vodećih proizvođača moglo poklopiti sa slabijom potražnjom ako se trgovinski rat između SAD i Kine protegne na duže vrijeme.

Na londonskom tržištu se barelom trgovalo po 1,4 USD nižoj cijeni od 64,46 USD. Na američkom tržištu cijena mu je bila niža za 1,26 USD i iznosila je 60,79 USD, prenosi Hrportfolio.

U utorak raspoloženje na tržištima obilježila su strahovanja da bi trgovinski rat Kine i SAD-a mogao potrajati duži vremenski period.

„Tržišta i dalje muči ono očito – strahuju da će dugotrajni trgovinski rat zaustaviti potražnju i pojačati pritisak na cijene u potrazi za novom ravnotežom koja bi odražavala slabiju potražnju, ali i smanjene isporuke proizvođača s visokim troškovima, posebno u SAD-u”, objasnio je analitičar Saxo Banke, Ole Hansen.

Američki predsjednik Donald Trump najavio je carine od deset odsto na uvoz iz svih zemalja svijeta i recipročne carine trgovinskim partnerima s kojima SAD duže bilježi manjak u robnoj razmjeni.

Uvoz iz Kine trebalo bi, nakon niza epizoda eskalacije trgovinskog rata, da podliježe carinama od 145 odsto. Peking je uzvratio carinama od 125 odsto na uvoz robe iz SAD-a.

Kina i SAD najveći su potrošači nafte u svijetu, a carine bi mogle zaustaviti ekonomsku aktivnost i potražnju za energentima.

Nekoliko članica Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) namjerava i u junu na tržište da izbaci znatno više barela nego što je planirano, rekli su prošle sedmice neimenovani izvori za Reuters.

“OPEC+ sprema se da ponovo poveća proizvodnju u najgorem mogućem trenutku – raspoloženje je slabo, a Kazahstan ne pokazuje previše interesa za smanjenje proizvodnje. To znači da u drugoj polovini godine možemo očekivati dobro snabdijeveno tržište”, objasnio je Hansen.

Kazahstan je od januara do marta povećao izvoz nafte sedam odsto u odnosu na isti prošlogodišnji period, na 19,52 miliona tona ili 1,63 miliona barela dnevno, zahvaljujući pojačanim isporukama Kaspijskim naftovodom.

OPEC je odvojeno objavio je da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak bio jeftiniji 58 centi i koštao je 68,16 USD.

