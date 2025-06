Cijene nafte porasle više od 2,5 odsto

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su porasle više od 2,5 odsto, jer se trgovci, nakon razgovora između američkog i kineskog predsjednika, nadaju napretku u trgovinskim pregovorima.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je 2,75 odsto na 66,47 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 4,9 odsto na 64,58 USD, prenosi Hina.

Nakon dvije sedmice pada, cijene nafte su značajno porasle, jer je trgovce ohrabrila vijest o telefonskom razgovoru predsjednika SAD-a i Kine, Donalda Trumpa i Xi Jinpinga.

Razgovor je, prema riječima Trumpa, završio “vrlo pozitivno”. Zahvaljujući tome, trgovci se nadaju da bi se uskoro mogli normalizovati trgovinski odnosi između dvije najveće svjetske privrede i potrošače nafte.

A to bi moglo podržati rast tih ekonomija, a time i potražnje za naftom. Stišavanje trgovinskih napetosti nadovezalo se na očekivanja da će u ljetnoj sezoni vožnje porasti potražnja.

“Naše procjene pokazuju uravnoteženo tržište u drugom i trećem tromjesečju, jer će potražnja za naftom ljeti porasti i dostići vrhunac u julu i avgustu. Tako će pratiti tempo povećanja proizvodnje članica grupe OPEC+”, naveli su analitičari HSBC banke u osvrtu na situaciju na tržištu.

Naime, Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, odlučili su na kraju proljeća i početku ljeta na tržište da plasiraju dodatnih 411 hiljada barela dnevno, jer je odnos ponude i potražnje po njihovoj ocjeni “zdrav”.

