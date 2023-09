Cijene nafte porasle treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su prošle sedmice, treće zaredom, na nove najviše vrijednosti u više od deset mjeseci, jer su najveći svjetski proizvođači odlučili da zadrže smanjenu proizvodnju tog energenta.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 3,6 odsto na 93,93 USD, novu najvišu vrijednost od novembra prošle godine.

U Njujorku je barel poskupio 3,7 odsto na 90,77 USD, takođe novu najvišu vrijednost u deset mjeseci, prenosi Hina.

Rast cijena treću sedmicu zaredom posljedica je odluka Saudijske Arabije i Rusije o smanjenju proizvodnje. Ti vodeći izvoznici smanjivaće isporuke do kraja ove godine za ukupno 1,3 miliona barela dnevno.

Organizacija zemalja izvoznica nafte i njeni saveznici već su ranije pomjerili rok dogovora o smanjivanju snabdijevanja do kraja naredne godine.

Smanjenjem proizvodnje, te zemlje nastoje da zadrže povećane cijene nafte, s obzirom da potražnja slabi zbog usporavanja rasta najvećih svjetskih ekonomija.

Podršku cijenama pružili su prošle sedmice i novi makroekonomski pokazatelji iz Kine, najvećeg svjetskog uvoznika nafte.

U avgustu su industrijska proizvodnja i promet u maloprodaji porasli više nego što se očekivalo, što je podstaklo nade da se oporavak druge po veličini svjetske privrede, a time i potražnje za naftom, ubrzava.

Pozitivno na cijene nafte utiču i špekulacije da američka centralna banka više neće povećavati kamatne stope i da će tamošnja ekonomija izbjeći recesiju.

Moguće je i da je Evropska centralna banka (ECB) završila ciklus povećanja kamatnih stopa.

To znači da bi se nakon dugotrajnog usporavanja, rast američke i ekonomije eurozone mogao stabilizovati. A to bi dovelo do stabilizacije potražnje za “crnim zlatom”.

Nakon rasta tri sedmice zaredom, cijene nafte su povećale dobitke od početka godine. Na londonskom tržištu, u odnosu na početak godine, cijena barela je u plusu oko 9,5 odsto, a na američkom oko 13 odsto.

