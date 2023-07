Cijene nafte porasle treću sedmicu zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte na svjetskim tržištima prošle sedmice su porasle, treće zaredom, jer su trgovce zabrinuli poremećaji u snabdijevanju, a podršku je pružilo i slabljenje dolara.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 1,8 odsto na 79,87 USD, dok je u Njujorku barel poskupio 2,1 odsto na 75,42 USD.

Rast cijena najviše je posljedica poremećaja u ponudi. Naime, u Libiji je prošle sedmice zatvoreno nekoliko naftnih polja zbog političkih protesta. Shell je, pak, obustavio utovar nigerijske sirove nafte zbog mogućeg oštećenja na terminalu, prenosi Hina.

“Procjenjuje se da je snabdijevanje iz Libije smanjeno za otprilike 370 hiljada, a iz Nigerije za 225 hiljada barela dnevno”, naveo je analitičar PVM-a John Evans.

Ruski izvoz nafte takođe se značajno smanjio.

Pozitivno je na cijene nafte uticao i oštar pad vrijednosti dolara prema korpi valuta, i to na najniže vrijednosti u 15 mjeseci. To, naime, čini naftu jeftinijom za kupce u drugim valutama, pa u takvim slučajevima potražnja za “crnim zlatom” poraste.

