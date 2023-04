Cijene nafte porasle prema 85 USD

Njujork, London (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima prema 85 USD, podstaknute slabijim dolarom i procjenama ulagača da se američka centralna banka možda bliži završetku ciklusa podizanja kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je porasla 65 centi na 84,83 USD, a na američkom 92 centa na 80,66 USD, prenosi SEEbiz.

Podršku cijenama pružio je slabiji dolar, koji jača kupovnu moć kupaca s ostalim valutama, podstičući potražnju. Zelena novčanica oslabila je pod uticajem procjena ulagača da se Fed bliži završetku ciklusa podizanja kamatnih stopa.

Kako bi bolje procijenili izglede za promjenu smjera američke monetarne politike, ulagači se okreću izvještaju o inflaciji u martu, koji će biti objavljen u srijedu.

