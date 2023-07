Cijene nafte porasle prema 80 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte približile su se u srijedu nivou od 80 USD zahvaljujući popuštanju inflacije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koje bi po tumačenju trgovaca moglo podstaći centralnu banku da zaključi ciklus podizanja kamatnih stopa u najvećoj svjetskoj ekonomiji.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 51 cent nego na zatvaranju trgovine u srijedu i iznosila je 79,91 USD. U utorak je zaključila trgovinu u plusu 1,71 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 62 centa višoj cijeni, od 75,45 USD. U utorak je zaključila trgovinu u plusu 1,84 USD, prenosi Hina.

Trgovci su se usredsredili na očekivanja snažnije potražnje u Kini i najavu Rusije i Saudijske Arabije da će u avgustu smanjiti snabdjevanje kako bi stabilizovali cijene.

U proteklim sedmicama tržišta su zakočile poruke američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) i Evropske centralne banke (ECB) da još nijesu završili s podizanjem kamatnih stopa, uprkos posustajanju aktivnosti koje koči i potražnju za gorivom.

Danas je taj strah uzmaknuo pred izvještajem američkog ministarstva rada da je inflacija snažno oslabila i u junu, kliznuvši na tri odsto, najniži nivo u više od dvije godine.

Na tržištima očekuju da će Fed možda još jednom podići kamatne stope, ali pretpostavljaju da je ciklus zaoštravanja monetarne politike dostigao vrhunac.

Pozitivno raspoloženje podržali su i slabiji dolar, optimizam zbog kineskih podsticaja i podaci o američkim zalihama, napominje Fiona Cincotta iz City Indexa.

U međuvremenu, prognoze američke Uprave za energetske informacije (EIA) i Međunarodne agencije za energiju (IEA) ukazuju na izjednačavanje ponude i potražnje na tržištu do naredne godine.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) i američka vlada prognoziraju istovremeno da će se razmak između ponude i potražnje smanjiti u narednoj godini.

IEA očekuje tijesno snabdjevanje već u drugoj polovini ove godine, zbog prognozirane snažnije potražnje iz Kine i zemalja u razvoju i smanjenog snabdjevanja iz vodećih proizvođača.

“Američka vlada snizila je pak procjenu ponude, a podigla procjenu potražnje, a kada se to dogodi istodobno, promjena može biti seizmička”, naveo je Tamas Varga iz PVM-a.

On nje ocijenio da je jasno da u američkoj upravi za energetiku ne strahuju da bi inflacija mogla izazvati recesiju koja bi mogla smanjiti globalnu potrošnju nafte.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je barel korpe nafte njenih članica u utorak poskupio 58 centi, na 79,67 USD.

