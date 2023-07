Cijene nafte porasle prema 77 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu prema 77 USD budući da je najavljeno smanjeno snabdijevanje iz Saudijske Arabije i Rusije tokom ljeta potisnula u drugi plan zabrinutost za ekonomiju viših troškova zaduživanja.

Na londonskom tržištu cijena barela bila je 45 centi viša i iznosila je 76,70 USD, a na američkom je porasla 2,12 USD na 71,99 USD, prenosi SEEbiz.

Cijene je podstakla najava iz Saudijske Arabije da će i u avgustu smanjiti snabdijevanje za milion barela dnevno. To znači da će biti znatno smanjena mjesec dulje nego što su bili planirali.

Rusija će u avgustu na tržište dnevno plasirati 500 hiljada barela manje, a Alžir 200 hiljada.

Ako to zaista naprave, snabdijevanje će u avgustu biti manja za 5,36 miliona barela dnevno nego u istom prošlogodišnjem mjesecu, izračunao je analitičar PVM-a Tamas Varga.

Rusko-saudijska saradnja u okviru OPEC+ i savez će napraviti “štogod treba” da bi podstakao cijene na naftnom tržištu, rekao je saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman.

“Te mjere bi trebalo da podignu cijene nafte, ali njih trenutno koči zabrinutost za makroekonomiju”, objasnio je Varga.

Istraživanja su pokazala pad aktivnosti u globalnoj industriji zbog posustale potražnje u Kini i Evropi.

Tako je aktivnost u kineskom uslužnom sektoru u junu porasla najslabije u pet mjeseci, a u ekonomiji eurozone se u cjelini zadržala na nivou prethodnog mjeseca.

Tržišta očekuju i najavljeno podizanje kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i eurozoni, kojim centralne banke nastoje da obuzdaju inflaciju.

OPEC je odvojeno objavio da je u utorak cijena barela korpe nafte njegovih članica bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 76,18 USD.

