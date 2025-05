Cijene nafte porasle prema 65 USD

London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte u petak su porasle, krećući se prema drugoj uzastopnoj sedmici rasta zbog smirivanja trgovinskih napetosti između Sjedinjenih Američkih Država (SAD) i Kine.

Ipak, optimizam je donekle prigušen očekivanom većom ponudom iz Irana i Organizacije zemalja izvoznica nafte i saveznika (OPEC+).

Na londonskom se tržištu barelom sirove nafte trgovalo po 29 centi višoj cijeni, od 64,82 USD. Na američkom su tržištu cijene barela sirove nafte porasle 27 centi, na 61,89 USD, prenosi SEEbiz.

Na oba tržišta cijene su prethodnog dana trgovala pale više od dva odsto zbog mogućnosti postizanja iranskog nuklearnog sporazuma, a time i puštanjem većih zaliha na globalno tržište.

Vođa istraživanja Onyx Capital Group, Harry Tchiliguirian, rekao je da je entuzijazam proizašao iz napretka u odnosima između SAD-a i Kine omogućio oporavak cijena nafte.

“Međutim, OPEC+ ubrzava ukidanja svojih dobrovoljnih smanjenja snabdjevanja, dok nuklearni pregovori između SAD-a i Irana još traju, onemogućujući iranskim barelima da dođu do Kine”, naveo je Tchiliguirian.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da se SAD približava nuklearnom sporazumu s Iranom, te da Teheran “donekle” pristaje na njegove uslove. Međutim, izvor upoznat s pregovorima rekao je da još postoje pitanja koja je potrebno riješiti.

Analitičari ING-a napisali su da bi ukidanje sankcija postizanjem nuklearnog sporazuma omogućilo Iranu povećanu proizvodnju nafte, što bi rezultiralo dodatnim snabdjevanjem od oko 400 hiljade barela dnevno.

