Cijene nafte porasle na 77 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima na 77 USD, podstaknute procjenama da će Bijela kuća i Kongres postići dogovor o podizanju plafona američkog duga i otkloniti prijetnju problema s plaćanjem.

Na londonskom tržištu cijena barela je oko podne bila viša 1,15 USD nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 77,01 USD, prenosi Hina.

Na američkom tržištu barelom s rokovima isporuke u julu trgovalo se po 1,16 USD višoj cijeni, od 73,1 USD. U manje aktivnim ugovorima s rokovima isporuke u junu koji će isteći u ponedjeljak porasla je 1,09 USD, na 72,95 USD.

Tržišta pažljivo prate pregovore američkog predsjednika Joea Bidena i predsjednika Zastupničkog doma, republikanca Kevina McCarthyja o podizanju plafona državnog duga koji trenutno iznosi 31,4 biliona USD..

“Ako plafon ne bude podignut, država možda već od 1. juna neće moći servisirati svoje finansijske obaveze”, upozorila je ministrica financija Janet Yellen.

Početkom sedmice Biden i McCarthy ponovili su da im je cilj postići dogovor.

“Mislim da su tržišta iz cijena isključila rizik američkih problema s povratom duga, što se pretočilo u pojačanu sklonost riziku i kupovinu na londonskom tržištu, s obzirom na niže cijene nakon nedavnog talasa prekomjernih prodaja”, rekao je Yeap Jun Rong iz IG-a.

Cijene podržavaju i očekivanja da će se potražnja u Kini povećavati do kraja godine, što bi trebalo nadoknaditi usporavanje u članicama Organizacije za ekonomski razvoj i saradnju (OECD).

U aprilu prerada u kineskim rafinerijama je porasla 18,9 odsto u odnosu isti prošlogodišnji mjesec, pokazali su podaci objavljeni početkom sedmice, kako bi se ‘pokrila’ oporavljena potražnja i stvorile zalihe uoči ljetne sezone putovanja.

Sjenku na dobro raspoloženje na tržištu bacili su ipak podaci o inflaciji koji bi centralne banke u brojnim zemljama mogli ponukati da nastave s podizanjem kamatnih stopa.

Tako su dva zvaničnika američke centralne banke izjavila da se inflacija, sudeći po podacima, ne hladi dovoljno brzo da bi se mogla napraviti pauza u ciklusu podizanja kamatnih stopa.

Mogućnost dodatnog povećanja kamatnih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) potpiruje strah od slabije potražnje, objašnjavaju analitičari Nacionalne australske banke.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) je objavila da je u četvrtak cijena barela korpe nafte njenih članica porasla 1,46 USD, na 76,06 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS