Cijene nafte porasle na 65 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u srijedu na međunarodnim tržištima na 65 USD, budući da su trgovce, na pragu ljetne sezone vožnje, zabrinule smanjena proizvodnja u Kanadi i američka prepreka izvozu nafte iz Venecuele.

Na londonskom tržištu barelom nafte se nakon podna trgovalo po 93 centa višoj cijeni nego na prethodnom zatvaranju trgovanja, od 65,02 USD. U Njujorku je barel bio skuplji jedan USD i iznosio je 61,89 USD.

Pažnju tržišta privukla je nova odluka SAD-a o poslovanju Chevrona u Venecueli, prenosi Hina.

Chevron će, prema novoj dozvoli, moći da zadrži imovinu u Venecueli, ali neće smjeti da izvozi venecuelansku naftu niti širi poslovanje, rekli su u utorak izvori za Reuters.

Zabrinutost za snabdijevanje dodatno su raspirili požari u kanadskoj pokrajini Alberti, koji su zahvatili površinu od približno 1,6 hiljada hektara i još se šire.

Proizvođač nafte i gasa, Aspenleaf Energy, privremeno je obustavio poslovanje, smanjivši proizvodnju za približno četiri hiljade ekvivalenta barela nafte dnevno.

Prije dvije godine, kompanije su zbog požara u Alberti obustavile proizvodnju minimalno 319 hiljada barela dnevno, a u 2016. za čak milion barela dnevno.

“Potražnja u ljetnoj sezoni vožnje trebalo bi da bude značajna, a ponuda nezavisnih proizvođača vjerovatno će u prvoj polovini godine stagnirati”, rekao je Janiv Shah iz Rystad Energya.

To bi, kako dodaje, značilo da će potražnja za naftom članica Organizacije zemalja izvoznica nafte i njihovih saveznika ojačati.

OPEC+ sastaće se krajem sedmice kako bi ponovo razmotrio proizvodnju.

Grupa od osam članica sprema se da poveća proizvodnju i u julu, za 411 hiljada barela dnevno, objavio je prošle sedmice Bloomberg News.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, već su odlučili da povećaju snabdijevanje u maju i junu za 411 hiljada barela dnevno, budući da je odnos ponude i potražnje, prema njihovoj ocjeni, “zdrav”.

Značajniji rast cijena zakočila je izjava šefa iranske nuklearne politike, Mohammada Eslamija, da bi Teheran agenciji UN-a za nuklearnu energiju mogao dozvoliti da u pregled nuklearnih postrojenja pošalje američke inspektore.

“Sasvim je normalno zabraniti ulazak inspektorima neprijateljskih zemalja, ali ako nuklearni sporazum bude postignut, mogli bismo američkim inspektorima, koji rade za Međunarodnu agenciju za nuklearnu energiju, dopustiti obilazak naših nuklearnih postrojenja”, rekao je Eslami.

SAD je bio zaprijetio sankcijama na iransku naftu, ako Iran odbije sporazum.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u utorak poskupio 44 centa, na 64,07 USD.

