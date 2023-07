Cijene nafte porasle iznad 75 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima iznad 75 USD, podstaknute znacima jačanja američke ekonomije i oštrim padom zaliha uoči dodatnog smanjenja snabdijevanja iz Saudijske Arabije.

Na londonskom tržištu cijena barela s rokovima isporuke u septembru bila je viša 82 centa i iznosila je 75,33 USD. Barelima s rokovima isporuke u avgustu trgovalo se po 52 centa višoj cijeni, od 74,86 USD, prenosi SEEbiz.

Na američkom tržištu barel je poskupio 86 centi na 70,72 USD.

Trgovce su ohrabrile blago podignute procjene rasta američke ekonomije u prvom tromjesečju i oštar pad zaliha u prošloj sedmici, za čak 9,6 miliona barela.

Američka ekonomija poraslo je u prvom tromjesečju prema izvještaju Ministarstva trgovine za 1,8 u odnosu na isti prošlogodišnji period, za 0,2 procentna boda snažnije nego što su pokazivale ranije procjene.

Na kraju prošle godine poraslo je 0,9 odsto.

Potporu cijenama pružila je i najava Saudijske Arabije da će u julu smanjiti snabdijevanje još milion barela dnevno. Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njeni saveznici produžili su paralelno sporazum o smanjenom snabdijevanju do kraja iduće godine.

Uteg su tržištima visoka inflacija i podizanje kamatnih stopa u ključnim ekonomijama, te neočekivano spor oporavak kineske industrijske proizvodnje i potrošnje.

