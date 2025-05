Cijene nafte porasle iznad 62 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 62 USD, podstaknute talasom kupovina u Kini nakon prvomajskih praznika i naznakama oporavka uslužnog sektora u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD).

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila viša 2,2 USD nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 62,43 USD. U Njujorku se barelom trgovalo po 2,3 USD višoj cijeni, od 59,43 USD.

Na početku sedmice, tržišta je poljuljala grupa članica Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEC) i njenih saveznika, koja je odlučila da i u junu na tržište plasira znatno više barela nego što je prvobitno planirala, prenosi Hina.

Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Ujedinjeni Arapski Emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman povećaće tako snabdijevanje u junu za 411 hiljada barela dnevno, budući da je odnos ponude i potražnje “zdrav”, sudeći prema niskom nivou zaliha, navodi se u saopštenju objavljenom u subotu.

Grupa je već ubrzala tempo isporuka za maj, s prvobitno planiranih 138 hiljada barela dnevno.

U utorak je cijene nafte podstakao talas kupovina ulagača, koji su pohrlili da iskoriste niske cijene.

I kineski kupci vraćaju se na tržište, nakon prvomajskih praznika, podsjećaju analitičari.

“I Kina danas ponovo radi, a budući da je najveći uvoznik, kupci su vjerovatno požurili da kupuju naftu, budući da su joj cijene trenutno niske”, objasnio je Priyanka Sachdeva iz Phillip Nove.

Ulagače je istovremeno ohrabrio ubrzani rast aktivnosti u američkom uslužnom sektoru, uz značajno snažniju potražnju.

Indeks menadžera nabavke u američkom uslužnom sektoru porastao je u aprilu prema 52 boda, pokazalo je istraživanje Instituta za upravljanje nabavkom (ISM).

Vrijednosti više od 50 bodova ukazuju na rast aktivnosti, a one niže na njihov pad.

OPEC je odvojeno objavio da je barel korpe nafte njegovih članica u ponedjeljak pojeftinio 1,94 USD, na 59,86 USD.

