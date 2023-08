Cijene nafte porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijena barela nafte na londonskom tržištu porasla je u odnosu na prethodno zatvaranje 67 centi na 84.12 USD, a na američkom 63 centa na 80,01 USD.

Cijene su u prošlom trgovinskom danu pale zbog zabrinutosti da će potražnju za gorivom dodatno pritisnuti produbljivanje krize na kineskom tržištu nekretnina koja guši zamah u toj ekonomiji, prenosi SEEbiz.

Na cijene je uticala i mogućnost daljnjeg povećanja kamatnih stopa u SAD. Te stope ostaju u centru pažnje nakon što je u srijedu objavljen zapisnik sa julskog sastanka američkog Fed-a koji je pokazao da zvaničnici centralne banke nijesu dali jasne znake o pauziranju u povećanju stopa, u nastojanju da prioritet daju borbi protiv inflacije.

Više kamatne stope povećavaju troškove zaduživanja za poduzeća i potrošače, što može usporiti ekonomski rast i smanjiti potražnju za naftom.

S druge strane, Kina je u julu zabilježila rijetki pad zaliha sirove nafte i prvi put posljednja 33 mjeseca skladišta su praznija.

U četvrtak su objavljeni podaci pokazali da su i zalihe sirove nafte u SAD-u prošle sedmice pale za gotovo šest miliona barela.

OPEC je odvojeno objavio da je u srijedu barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 86 centi, na 86,96 USD.

