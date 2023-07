Cijene nafte porasle

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte prekoračile su na međunarodnim tržištima nvo od 83 USD budući da je među ulagačima ponovo prevladalo uvjerenje da će Kina podstaći ekonomski rast, što bi značilo i snažniju potražnju za energentima.

Na londonskom tržištu cijena barela je bila viša 33 centa i iznosila je 83,25 USD, dok se na američkom trgovalo po 70 centi višoj cijeni, od 79,48 USD, prenosi SEEbiz.

Trgovci su se ove sedmice fokusirali na najavu Kine da će usvojiti ciljane mjere kako bi podstakla ekonomski rast, zakočen slabom inostranom i posustalom domaćom potražnjom.

Tržišta su zakočila strahovanja da poticaji možda neće biti izdašni kao što se očekuje, a u četvrtak je ponovo prevladao optimizam. Obećanje Kine podstaklo je nadu u oporavak potražnje u najvećem svjetskom uvozniku sirove nafte, rekla je analitičarka Phillip Nova, Priyanka Sachdeva.

Snažniji rast cijena zaustavili su znaci slabije potražnje nakon što je izvještaj američke vlade pokazalo skromniji pad zaliha u prošloj sedmici, međutim samo za 600 hiljada barela.

Američki Fed i Evropska centralna banka ponovo su u međuvremenu podigli ključne kamatne stope za četvrtinu procentnog boda, signalizirajući da još nijesu zaključili ciklus zaoštravanja monetarne politike.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je cijena barela korpe nafte njezinih članica u srijedu bila gotovo nepromijenjena i iznosila je 84,82 USD.

