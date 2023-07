London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u utorak na međunarodnim tržištima iznad 78 USD budući da su se trgovci fokusirali na najavu smanjenog snabdjevanja iz glavnih izvoznika i na prognoze o pojačanoj potražnji u drugoj polovini godine.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila viša 64 centa nego na zatvaranju trgovine u ponedjeljak i iznosila je 78,33 USD. Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 71 cent višoj cijeni, od 73,7 USD, prenosi SEEbiz.

Težište se u formiranju cijena ponovo pomaknulo na najavu Saudijske Arabije i Rusije o smanjenom snabdjevanju u avgustu, ali i na pad dolara na najniži nivo u dva mjeseca, koji podržava kupovnu moć kupaca s drugim valutama, podstičući potražnju.

U fokusu je tržišta i inflacija u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD), budući da bi mogla podstaći centralnu banku da promijeni politiku izmjene kamatnih stopa.

Zvaničnici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) izjavljuju da će vjerovatno ponovo podići kamatne stope kako bi ukrotili inflaciju, ali tržišta donekle umiruju znakovi da se ciklus pooštravanja monetarne politike ipak primiče kraju.

