Cijene nafte porasle

London, (MINA-BUSINESS)- Na svjetskim tržištima su cijene nafte prošle sedmice porasle, zahvaljujući nadi trgovaca u jačanje kineske potražnje, ali rast cijena je ograničen zbog usporavanja rasta zapadnih privreda.

Cijena barela na londonskom tržištu porasla je prošle sedmice 2,4 odsto, na 76,6 USD, dok je na američkom tržištu barel poskupio 2,3 odsto, na 71,78 USD, prenosi SEEbiz.

Rast cijena nakon dvije sedmice pada najviše se zahvaljuje podacima o rastu prerade u kineskim rafinerijama u maju, pa se trgovci nadaju da će kineska potražnja ojačati u drugoj polovini godine.

Podršku cijenama pruža i smanjenje proizvodnje. Članice Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovi saveznici u maju su smanjili proizvodnju, a Saudijska Arabija najavila je da će je u julu smanjiti dodatnih milion barela dnevno.

Očekuje se i smanjenje proizvodnje ruske nafte. Ruska proizvodnja nafte i gasnih kondenzata smanjiće se ove godine oko 20 miliona tona (400 hiljada barela dnevno), kazao je ruski ministar energije Nikolaj Šulginov.

On je dodao da bi realna cijena barela nafte mogla iznositi oko 80 USD.

