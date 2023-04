Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na međunarodnim tržištima, ali ostaju na putu još jednog mjesečnog pada nakon što su razočaravajući ekonomski podaci SAD-a i neizvjesnost oko daljnjeg povećanja kamatnih stopa uticali na izglede potražnje.

Cijena barela na londonskom tržištu je prema ugovorima za isporuke u junuu odnosu na prethodno zatvaranje porasla 42 centa na 78,79 USD, dok je za isporuke u julu ostala nepromijenjena. Cijena na tom tržištu je na putu četvrtog mjesečnog pada zaredom, prenosi Hrportfolio.

Cijene u Londonu oporavile su se od ranojutarnjih gubitaka nakon što su podaci pokazali da se ekonomija eurozone u prvom tromjesečju vratila u rast, iako tek skromno i sporije od očekivanog.

Na američkom tržištu barel je bio u minusu 15 centi, na 74,61 USD i na putu je šestog mjesečnog pada zaredom.

Podaci objavljeni u četvrtak pokazali su da je američki ekonomski rast u prvom tromjesečju usporio više od očekivanog.

Investitore brine da bi potencijalna povećanja kamatnih stopa centralnih banaka kojima se bore protiv inflacije mogla usporiti privredni rast i smanjiti potražnju za energijom u SAD-u, Britaniji i EU.

Sljedeći sastanak američke centralne banke Feda održaće se u utorak i srijedu.

Na strani ponude, potpredsjednik ruske Vlade Aleksander Novak rekao je u četvrtak da grupa proizvođača OPEC+ ne vidi potrebu za daljim smanjenjem proizvodnje, uprkos manjoj kineskoj potražnji nego se očekivalo.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i saveznici uključujući Rusiju, poznati pod zajedničkim nazivom OPEC+, u ovom mjesecu su srezali nivo zajedničke ciljane proizvodnje za oko 1,16 miliona barela dnevno, što je podstaklo cijene nafte.

Tržište je ojačalo nakon objave OPEC-a +, ali nakon toga našlo se pod pritiskom zabrinutosti zbog moguće recesije i uticaja na potražnju.

Ovosedmični podaci američke vlade pokazali su da su zalihe sirove nafte i benzina u SAD-u prošle sedmice pale više od očekivanog, budući da potražnja za motornim gorivima raste uoči vrhunca ljetne sezone putovanja.

OPEC je danas objavio da je cijena barela korpe nafte njegovih članica u četvrtak pala 2,72 USD, na 78,4 USD.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS