Cijene nafte pale prema 89 USD

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima prema 89 USD budući da je strah od eskalacije sukoba na Bliskom istoku zasjenila bojazan da bi podignute kamatne stope mogle ozbiljno naštetiti svjetskoj ekonomiji.

Na londonskom tržištu je cijena barela nakon podne bila niža 1,29 USD nego na zatvaranju trgovine prošli petak i iznosila je 89,19 USD. Prošli petak zaključila je trgovinu u plusu 2,55 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po 1,47 USD nižoj cijeni, od 84,07 USD. U petak je zaključila trgovinu u plusu 2,33 USD, prenosi Hina.

Trgovce su na kraju prošle sedmice uznemirili pojačani napadi izraelskih snaga na blokiranu palestinsku enklavu Gazu, raspirivši bojazni od širenja sukoba na druge zemlje na Bliskom istoku, što bi značilo i ozbiljne poremećaje u snabdjevanju naftom.

U ponedjeljak su Palestinci u sjevernom dijelu Gaze izvijestili o žestokim vazduhoplovnih napadima. Izraelske postrojbe potpomognute tenkovima napale su najveći grad s istoka i sa zapada, dodatno otežavši položaj stanovnika kojima ponestaje vode, hrane i goriva.

Izrael je pokrenuo kopnenu ofanzivu prošli petak.

“Uprkos eskalaciji sukoba u ratu Hamasa i Izraela, kopnena invazija bila je uveliko očekivana”, objasnila je situaciju na tržištu Tina Teng iz CMC Marketsa.

Ona je navela da zbivanja tokom vikenda signalizuju da sukob ne bi trebalo da preraste u regionalni rat, što je spustilo cijene nafte.

Ulagači su se zato na početku sedmice okrenuli sjednici američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) koja bi sjutra trebalo da objavi odluku o kamatnim stopama. Strahuje se da bi ponovno podizanje troškova zaduživanja zakočilo ekonomiju i potražnju za naftom.

Uopšteno se očekuje da će Fed zadržati kamatne stope na sadašnjem nivou.

Tržište će pažljivo pratiti i poslovne rezultate kompanija poput Applea i mjesečni izvještaj o poslovnoj aktivnosti u Kini, koji bi trebalo pokazati stabilnost oporavka najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte.

Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je izvijestila da je barel korpe nafte njenih članica u petak koštao 91,6 USD, gotovo kao i dan ranije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS