Cijene nafte pale prema 76 USD

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u utorak na međunarodnim tržištima prema 76 USD, uoči objave podataka o inflaciji u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) koji će biti ključan za odluku centralne banke o kamatnim stopama.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podna bila niža 57 centi nego na prethodnom zatvaranju trgovine i iznosila je 76,44 USD. U gotovo istom iznosu barel je pojeftinio i na američkom tržištu, gdje se njime trgovalo po 72,57 USD.

U fokusu tržišta u ovoj sedmici je podatak o inflaciji u SAD-u u aprilu, koji će biti objavljen danas, prenosi SEEbiz.

Podatak o inflaciji biće važan za monetarnu politiku, nakon podizanja kamatnih stopa u prošloj sedmici, koje bi moglo označiti kraj ciklusa zaoštravanja uslova finansiranja.

Federalne rezerve (Fed) nijesu objavile smjernice o potrebi podizanja kamatnih stopa, a inflatorni pritisak je oslabio.

Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEC) odvojeno je objavila da je u ponedjeljak cijena barela korpe nafte njenih članica porasla 2,25 USD na 76,54 USD.

